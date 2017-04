Espoon asukkaat ja puolueet pitävät kiivasta kasvutahtia hyvänä –”Emme me voi sulkea kaupunkiin muuttajilta rajoja”

Kaupunki

Espoo

Espoon

kasvaa nyt nopeasti, ja se on hyvä asia.Tätä mieltä on enemmistö espoolaisista asukkaista ja kuntavaaliehdokkaista, ilmenee HS:n vaalikoneesta ja kuntavaaligallupista.Peräti 60 prosenttia gallupiin vastanneista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä seuraavan väitteen kanssa: ”Espoon kovaa rakennustahtia olisi syytä hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.”kaupunki kaavoittaa tällä hetkellä kovaa vauhtia uusia asuinalueita metroradan varrella. Kaupunki ei rakenna asuintaloja itse mutta vastaa uusien asuinalueiden teiden, päiväkotien, koulujen ja muiden välttämättömyyksien rakentamisesta. Lisäksi kaupunki rakentaa metrorataa.Tulevalla valtuustokaudella hyväksytään uusien asuinalueiden asemakaavoja. Niiden yhteydessä pitää ottaa kantaa siihen, onko taloja riittävästi, kuinka korkeita ne saavat olla ja minkälaista asuntotuotantoa niihin tulee.

Nykyistä

Moni on eri mieltä.

Tämän

Lauslahden