Tikkurilaan uusia päiväkoteja 500 lapselle – yksi tulee kaupungintalon naapuriin

Vantaan Tikkurilaan valmistuu todennäköisesti ensi vuosikymmenen alussa useita uusia päiväkoteja. Yhteensä tilaa tulee yli 500 lapselle. Uusien paikkojen määrä ei ole ihan näin suuri, koska samalla lakkaa pari nykyistä pienempää päiväkotia.



Opetuslautakunta käsittelee ensi viikon kokouksissaan peräti kolmen eri päiväkodin rakennussuunnitelmia ja esittää sitten ehdotuksensa tekniselle lautakunnalle.



Kielotielle samaan kortteliin Vantaan kaupungintalon kanssa suunnitellaan päiväkotia 128 lapselle. Tieltä on tarkoitus purkaa valtion virastotalo, tilalle tulee asuinkerrostalo, josta Vantaan kaupunki vuokraa tilat päiväkodille. Piha tulee parkkipaikan tilalle rakennuksen itäpuolelle.



Myös Veturipolulle lähelle Ammattikorkeakoulu Laureaa suunnitellaan uutta päiväkoti Veturia. Paikalta puretaan palvelutalo, jonka pihasiivessä sijaitsee nykyisin Veturipolun päiväkoti, jossa on paikka yli 70 lapselle. Tilalle rakennettava uusi rakennus suunnitellaan 192 lapselle. Kustannusennuste on 6,4 miljoonaa.



Kolmantena päättäjät käsittelevät uudelleen Tikkurilan päiväkodin suunnitelmia. Neilikkatien kulmaan suunnitellaan iloja yli 218 lapselle. Tämän vuoksi Neilikkatieltä puretaan Pajatalo ja reilun 50 lapsen Kukkakodin päiväkoti. Uuden päiväkodin rakentaminen maksaa arviolta 8 miljoonaa euroa.