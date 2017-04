Vantaalaiset kannattavat kotikaupunkinsa kasvua, vaikka talous on tiukalla

Kaupunki

Valtaosa vantaalaisista kannustaa kotikaupunkiaan kasvuun. HS:n mielipidetiedustelussa peräti 74 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, ettei kaupungin pidä hillitä uusien asukkaitten muuttoa.



Kolme neljästä vantaalaisesta ei siten toivo, että uusien vantaalaisten lukumäärää yritettäisiin rajoittaa, vaikka kotikaupungin taloustilanne on kireä. HS:n kysymyksessä viitattiin kaupungin investointitarpeen hillitsemiseen.



Vantaa on viimeisen valtuustokauden ajan yrittänyt selvitä 100 miljoonan euron investoinneilla, vaikka kaupungin väkiluku on kasvanut muuttoliikkeen vuoksi runsaalla 3 000 ihmisellä vuosittain.



Lisäksi kaupunkiin on viime vuosina syntynyt toistatuhatta lasta enemmän kuin vantaalaisia on kuollut.



Uudet asukkaat edellyttävät veronmaksajien rahoitusta muun muassa koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Vantaalla on Espoon tavoin myös kärvistelty huonokuntoisten ja sisäilmaltaan ongelmallisten tilojen kanssa.



Jos kaupunki haluaisi hillitä muuttoliikettä, se voisi vähentää asuntojen kaavoitusta. Tätä on väläytetty muun muassa valtuuston talousseminaareissa. Kuitenkin vain neljä prosenttia HS-gallupin vastaajista on täysin samaa mieltä kaavoituksen vähentämisestä.



Vuokrien säännöstelyä sen sijaan kannatti 46 prosenttia vastaajista ja 27 prosenttia oli asiasta jokseenkin samaa mieltä.



Valtaosa vastaajista eli 70 prosenttia ei kannata sitä, että autopaikoista luovuttaisiin uusien asuntojen yhteydessä.



HS-gallupissa kysyttiin myös vantaalaisten kiinnostusta Helsingin kaltaiseen pormestarimalliin. Niukka enemmistö eli 51 prosenttia vastaajista ei nähnyt pormestarimallin käyttöönotolle tarvetta Vantaalla.



Helsingin tapaan valittu pormestari tuntui 29 prosentin mielestä hyvältä ajatukselta.