Kaupunki

Ex-veli

Läheisen

Toisaalta

Hyväksikäyttö

Esimerkkiperheessä

Juttua varten on myös haastateltu Leena Serpola-Kaivo-ojaa Suvanto ry:stä, Aila Heusalaa Itä-Suomen aluehallintovirastosta sekä pankeille ja maistraateille oppaan koonnutta Wilhelm Sandmarkia. Oppaan toteuttivat näiden tahojen lisäksi ammattikorkeakoulu Laurea, Oikeusministeriö ja Finanssialan keskusliitto.