Raitioliikenteen iso muutos etenee mutinoista huolimatta – kaksi kiskourakkaa lähtökuopissa toukokuussa

Kaupunki

Helsingin

Eräiden

Raitioliikenteen

Nyt

Sörnäisten

Vaikka

Tavoitteena

Munkkivuoren raiteita sovitellaan kartalle

Uuden

Munkkivuoren

Poliitikot

Korjaus 10.4. klo 12.54: Kartan alkuperäisessä versiossa linja 2 oli merkitty kulkemaan Topeliuksenkatua pitkin. Rata on kuitenkin vasta suunnitteilla.