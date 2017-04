Vihtiläiset äänestivät innokkaasti ennakkoon

Kaupunki

Ennakkoäänten jälkeen Vihdissä oli tiukka kamppailu kolmen suuren kesken. Kun äänistä oli laskettu 46,1 prosenttia, Sdp:llä oli 22,6 prosenttia, kokoomuksella 22,0 prosenttia ja keskustalla 21,3 prosenttia äänistä.



Vihtiläiset olivat Uudenmaan kolmanneksi innokkaimpia ennakkoäänestäjiä. Vihdissä annettiin ennakkoääniä 5 987, mikä on 26,9 prosenttia Vihdin äänioikeutetuista. Uudenmaan kunnista Kauniainen (35 prosenttia) ja Porvoo (29,5 prosenttia) kiilasivat Vihdin edelle ennakkoon äänestäneiden aktiivisuudessa.



Rkp on Vihdissä vaaliliitossa kokoomuksen kanssa. Eniten ehdokkaita Vihdissä on Sdp:llä.



Vajaan 29 000 asukkaan Vihdin kunnanvaltuustossa on 43 paikkaa. Suurin puolue on nykyvaltuustossa on ollut kokoomus 12 paikallaan. Keskusta ja demarit olivat heti perässä.







Oheinen taulukko päivittyy ääntenlaskun edetessä.