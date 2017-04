Jan Vapaavuorelle hurja äänivyöry – kokoomuksen pormestariehdokas on rohmunnut jo yli 13 000 ääntä Vapaavuori oli viime kuntavaalien äänikuningas 7 793 äänellä. Nyt äänipotti on lähes kaksinkertaistunut, vaikka äänistä on laskettu vasta 40 prosenttia.