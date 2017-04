Tappouhkauksia ihonvärinsä takia saanut Suldaan Said Ahmed nousi valtuustoon – ”Aion tehdä Helsingistä rasisimista ja syrjinnästä vapaan kaupungin” ”Tämä on selkeä viesti siitä, että pieni äänekäs vähemmistö ei voi omia suomalaisuutta”, sanoo rasistisesta uhkailusta kärsinyt Suldaan Said Ahmed.