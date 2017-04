VR haluaa pummilla matkustamisen kuriin lähijunissa: konduktöörit tarkastavat vastedes kaikkien liput

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Juhannusta edeltävän viikon maanantaina pääkaupunkiseudun lähijunista ei voi enää ostaa matkalippua. Matkustajan on ostettava lippu etukäteen ennen junamatkan alkua joko automaatista tai matkakortilla.



Lippukäytäntö HSL-alueen ja VR:n lähijunissa muuttuu siis jatkossa samanlaiseksi kuin metrossa.



19. kesäkuuta voimaan tulevan uudistuksen myötä konduktöörit ryhtyvät liikkumaan lähijunissa pareittain käyden kaikissa vaunuissa, kun aiemmin konduktööri liikkui vain lipunmyyntivaunuissa.



Jatkossa konduktöörit myös tarkastavat kaikkien matkustajien matkaliput, kun aiemmin käytäntö on ollut se, että konduktöörit lähinnä vain myyvät lipun sellaisen haluavalle.



Mikäli konduktööripari tapaa junan kyydissä matkustajan, jolla ei ole matkaan oikeuttavaa lippua, he opastavat häntä ostamaan mobiililipun. Mikäli asiakas ei syystä tai toisesta halua lippua itselleen ostaa, hänet voidaan poistaa seuraavalla asemalla junan kyydistä, VR:ltä vahvistetaan.



Tarkastusmaksua konduktööreillä ei ole jatkossakaan oikeutta kirjoittaa.



VR:n mukaan esimerkiksi liputtomien alaikäisten kohdalla käytetään aina kuitenkin harkintaa.



Muutos tarkoittaa myös sitä, että jatkossa kaikissa lähijunissa ei ole aina konduktöörejä. Käytyään yhden junan läpi konduktööripari jää kyydistä ja siirtyy seuraavaan. Poikkeuksen tekevät ilta- ja yöaikaan liikennöivät junavuorot, joiden kyydissä tulee olemaan aina konduktöörit.



Uudistuksen tavoitteena on VR:n mukaan muun muassa lisätä matkustajien turvallisuuden tunnetta ja puuttua aiempaa tehokkaammin liputta matkustamiseen.



VR:n mukaan valtaosa lähijunalipuista ostetaan jo nyt muualta kuin junista.