Pääsiäismuistio vastaa: Milloin kaupat ovat auki, miten junat kulkevat?

Ruokakaupat ovat avoinna ­kiirastorstaina 13.4. normaalisti. Pitkäperjantaina 14.4. sekä sunnuntaina 16.4. ja maanantaina 17.4. osa ruokakaupoista on kiinni ja monet noudattavat sun­nuntain aukioloaikoja. Pääsiäislauantaina 15.4. kaupat ovat pääasiassa auki normaalisti.



Alkot ovat torstaina avoinna normaalisti ja aukeavat seuraavan kerran tiistaina.



Pankkikonttorit sulkevat torstaina ovensa kello 13 ja avaavat taas tiistaina.



Pääkaupunkiseudun postikonttorit suljetaan torstaina kello 18 ja avataan jälleen tiistaina. Helsingin pääposti (Elielinaukio 2 F) palvelee lauantaina kello 10–16.



Terveyspalveluista helsinkiläisille kertoo neuvontanumero (p. 09 3101 0023) ympäri vuorokauden. Vakavissa tapauksissa tulee soittaa hätänumeroon 112.



Terveysasemat ovat kiinni perjantaista maanantaihin. Tällöin Helsingissä on päivystys yli 16-vuotiaille Malmin sairaalassa (Talvelantie 6 J) ja Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12). Lasten päivystys on avoinna Lastenklinikalla (Stenbäckinkatu 11). Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden: sosiaalipäivystys, p. 020 696 006, ja kriisipäivystys, p. 09 3104 4222.



Espoossa päivystää Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka (Turuntie 150) ja sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee numerossa 09 8164 2439. Vantaalla päivystää Peijaksen sairaala (Sai­raalakatu 1) ja sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee numerossa 09 8392 4005.



Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat pääkaupunkiseudun asukkaat voivat hakeutua virka-ajan ulkopuolella naapurikaupunginkin päivystykseen. Yhteisiä päivystyspisteitä ovat Haartmanin, Jorvin, Malmin ja Peijaksen päivystykset sekä alle 16-vuotiaiden päivystykset Lastenklinikalla, Peijaksessa ja Jorvissa.



Hammaslääkäripäivystys pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa) on kello 9–21 Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12) ja yöpäivystys kello 21–8 Töölön sairaalan tapaturma-asemalla (Töölönkatu 40).



Apteekeista palvelee muun muassa Töölössä sijaitseva Yli­opiston apteekki (Mannerheimintie 96) ympäri vuorokauden. Keskustan Yliopiston apteekki (Mannerheimintie 5) on avoinna kello 7–24. Apteekki Medena (Kauppakeskus Itiksen Bulevardi, 1. krs, Itäkatu 1–5a 23) palvelee pitkäperjantaina kello 10–18, lauantaina kello 10–19 ja pääsiäispäivinä kello 10–18.



Vantaalla Myyrmannin apteekki (Iskoskuja 3) palvelee joka päivä kello 8–22. Espoossa Tapiolan apteekki (Kauppakeskus Ainoa, Länsituuli 7) palvelee torstaina kello 9–21, lauantaina kello 9–18 ja muina päivinä kello 10–18. Tuusulan I Apteekki (Hyryläntie 9) palvelee perjantaina ja sunnuntaina kello 11–17, lauantaina kello 9–19 ja maanantaina kello 11–19.



Valuuttaa voi vaihtaa Rautatieaseman Forexissa perjantaina, sunnuntaina ja maanantaina kello 9.30–17 sekä lauantaina kello 9–19. Change Groupin Pohjoisesplanadi 21:n toimipiste on avoinna perjantaina kello 10–18, lauantaina 9–17 sekä sunnuntaina ja maanantaina 10–18. Lentoaseman Change Groupin toimipisteet ovat auki normaalisti.



VR:n lähiliikenteessä on pääsiäisenä paljon poikkeuksia ratatöiden vuoksi, ja osa junista ei pysähdy kaikilla asemilla. Lisäksi junien lähtöraiteissa on muutoksia Pasilan asemalla ja Helsingin päärautatieasemalla.



Lähiliikenteessä noudatetaan torstaina perjantaiaikataulua. Perjantaina ja maanantaina liikennöidään sunnuntaiaikataulujen mukaan. Perjantain ja sunnuntain jälkeisenä yönä ajetaan lisävuoroja. Tietoa poikkeusaikatauluista saa HSL:n verkkosivuilta tai Reittioppaasta.



Helsingin seudun liikenne noudattaa torstaina perjantai­aikataulua paitsi Kirkkonummen lähibussi 919, joka liikennöi torstain aikataulujen mukaan. Perjantaina, sunnuntaina ja maanantaina ajetaan pyhäaikataulun mukaan. Lauantaina liikennöidään normaalisti. Raitiolinja 5 ajaa kuitenkin arkiaikatauluin perjantaina ja maanantaina.



Pääsiäisajan kulkueet ja tapahtumat aiheuttavat joitain poikkeusreittejä ja lisälähtöjä. Aikataulut voi tarkistaa osoitteesta www.hsl.fi tai asiakaspalvelusta, p. 09 4766 4000, josta saa palvelua kiirastorstaina kello 7–19 sekä lauantaina ja pääsiäispyhinä kello 9–17. U-linjojen aikataulut voi tarkistaa Matkahuollosta.



Kaukoliikenteen bussiaikatauluissa on pääsiäisenä paljon poikkeuksia. Tietoa saa Matkahuollon verkkosivuilta. Aikatauluneuvonta, p. 0200 4000 (1,99 e/min + pvm.), palvelee kaikkina päivinä vuorokauden ympäri.



Helsingin Sanomat ilmestyy perjantaina ja lauantaina sekä seuraavan kerran tiistaina. Tuoreimmat uutiset voi pyhinäkin lukea osoitteesta HS.fi.

