Poliisi: Metamfetamiinia käytetään pääkaupunkiseudulla jo amfetamiinia enemmän

Synteettisistä huumausaineista amfetamiini on Suomessa ollut pitkään yksi suosituimmista, tiedottaa poliisi. Keväästä 2016 lähtien Suomessa on esiintynyt erittäin runsaasti myös metamfetamiinia.



Vuonna 2016 viranomaiset takavarikoivat miltei 58 kiloa metamfetamiinia, ja THL:n jätevesitutkimuksen mukaan erityisesti pääkaupunkiseudulla metamfetamiinia käytetään jopa enemmän kuin amfetamiinia.



Myös ekstaasi vaikuttaisi olevan suosittu huume, jota takavarikoitiin viime vuonna lähes 128 000 tablettia. Myös LSD:tä takavarikoitiin viime vuonna miltei 15 000 lappua, mikä on poliisin tilastojen mukaan ennätyksellisen paljon.



Niin ikään kokaiinin suosio näyttäisi olevan Suomessa kasvussa. Sitä takavarikoitiin vuonna 2016 yhteensä 18,5 kiloa.



Myös korvaus- ja vieroitushoitolääkkeenä tunnetun Subutexin ja muiden vastaavien buprenorfiinien käyttö on poliisin mukaan Suomessa runsasta. Tabletteja salakuljetetaan poliisin mukaan erityisesti laivareittiä Tallinnasta Helsinkiin, ja takavarikkomäärät ovat suuria.



Heroiinia Suomessa esiintyy poliisin mukaan sen sijaan yhä vähän, ja aineen takavarikkomäärät ovat olleet pieniä.