, Pietari. Ahdistaa. Maailma ei ole väkivaltaisempi ja arvaamattomampi kuin ennenkään, mutta enhän minä eläin näin tunne.Kun raakuus tunkeutuu lähelle, sitä miettii, että entäpä jos täällä.Minun turvafantasiani on pako, eristäytyminen muista ihmisistä, luonto. Ajattelen metsää. Uhoan, että muutan elämäni yksinkertaisemmaksi. Pitää viallinen maailmanne, menen pois. Suljen silmät uutisilta, lähettäkää minulle kirjoja.Toinen eläimen tapa on puolustautuminen. Sekin on kaikissa meissä syvällä liskonaivoissa asuva automaattitoiminto. Minun reviirini, minun poikaseni, minun mahdollisuuteni jäädä henkiin. Väisty paha, tai muuten.Loukkauksen ei tarvitse edes olla vakava. Tajuan hyvin miksi puoliso, maailman rauhallisin mies, rakensi hartaasti monimutkaista hälytyslaitteistoa ulkovarastoon sen jälkeen, kun varas oli pihalta käynyt hakemassa pyörän pois. Oli suojaton olo, vaikka kyseessä oli pelkkä omaisuus. Minustakin oli parempi tehdä jotain puoliälytöntä kuin olla tekemättä mitään.Terrorismin kaltaisen summittaisen pahuuden kohdalla pelko kääntyy raivoksi. Senkin eläin meissä vaatii. Tajuan halun uhota, varustautua, pullistaa itsensä pelottavammaksi kuin ne pelottavat ihmiset. Tajuan, että toinen lisää pippurisuihkeen käsilaukkuun ja toinen vaatii lisää rautaa rajoille.: nämä ymmärrettävät reaktiot pahaan ovat typeriä, siis sekä minun pakohaaveeni että aggressiivinen uho.Tähän on historian oikeiksi todistamia järkisyitä. Eristäytyminen ja eristäminen eivät toimi. Viha ruokkii vihaa, kokemus ulkopuolisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta terrorismia.Paras peruste rauhanomaisiakin eläimen reaktioita vastaan on, että ne eivät edes tässä maailmassa ole enää mahdollisia.Metsäfantasiassani tulee tungosta, koska en oikeasti ole erakko luonteeltani. Ketkä minä päästän mukaan kanssani turvaan, missä kohtaa suljen rajan? Perheeni kyllä, rakkaat ja läheiset. Kaikki facebook-kaverini, kaikki helsinkiläiset, kaikki hyvät ihmiset?Oikeassa maailmassa valintaa on vielä vaikeampi tehdä, koska pahuus ei ole minkään ihmisryhmän tai uskonnon yksityisomaisuutta. Sitä on täysin mahdoton sulkea ulos katsomalla kulttuuritaustaa tai ulkonäköä.Enkä ihan ymmärrä, minkä ympärille me rajoja edes yrittäisimme vetää. Mehän olemme jo vuosia (tai aina) eläneet monikulttuurisessa Suomessa, maailmassa. Ihmisillä ympärillä on juuria melkein yhtä monessa paikassa kuin tavaroilla, joita kulutamme. Keskivertokoululuokassa Helsingissä lista oppilaiden äidinkielistä on pitkä.me räpiköisimme vastaan, paras mittakaava pahuuteen puuttumiselle on ihmiskunta, ei kansa.Ja paras tapa tehdä se on pyrkiä etsimään yhteistä, ei erottavaa. Siihen ei eläin kykene, mutta yhteiskunnan pitää olla enemmän kuin eläimet.