Kymmeniä kertoja raiskannut espoolaismies sai viiden ja puolen vuoden vankilatuomion

Espoon käräjäoikeus on tuominnut espoolaisen vuonna 1974 syntyneen miehen samaan naiseen kohdistuneesta törkeästä pahoinpitelystä sekä pahoinpitelyistä ja raiskauksista yhteensä 5 vuoden 6 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen.



Rikokset on tehty vähäistä poikkeusta lukuun ottamatta tuomitun ja rikoksen uhrin yhteisessä kodissa.



Törkeä pahoinpitely ja yksi raiskaus on tehty vuonna 2009. Muut pahoinpitelyt yhtä pahoinpitelyä lukuun ottamatta sekä raiskaukset on tehty pääosin tammikuun 2012 ja marraskuun 2014 välisenä aikana.



Näiden muiden pahoinpitelyjen ja raiskausten määrä on ollut erittäin suuri. Raiskauksia oli noin kahden vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa.



Pahoinpitelyjen ja raiskausten tarkka määrä ei ole ollut selvitettävissä, mutta pahoinpitelyjä on ollut arkisin useampana päivänä viikossa ja viikonloppuisin useampana kertana kuukaudessa. Varsinkin viikonloppuisin tuomittu on päihtyneenä kohdistanut uhriin voimakasta ja pitkäkestoista väkivaltaa. Lievempää pahoinpitelyä on tapahtunut myös arkisin tuomitun ollessa selvin päin.



Espoolaismies on läpsinyt naista kädellä ja lyönyt kasvoihin, päähän ja vartaloon.



Hän on myös potkinut naista vartaloon ja alaraajoihin. Pahoinpitelyillä on aiheutettu uhrille ruhjeita ja mustelmia.



Törkeällä pahoinpitelyllä espoolaismies aiheutti uhrille myös ilmarinnan, jonka takia nainen joutui sairaalahoitoon.



Raiskauksissa uhri on pakotettu yhdyntään tuomitun uhriin kohdistamalla väkivallalla sekä käyttämällä hyväksi tuomitun väkivallalla uhrille aiheuttamaa pelkotilaa ja siitä johtuvaa kyvyttömyyttä puolustaa itseään ja ilmaista tahtoaan.



Käräjäoikeus tiedotti tuomiosta, että törkeän pahoinpitelyn ja pahoinpitelyjen osalta käräjäoikeuden ratkaisu perustui uhrin uskottavaan kertomukseen ja siihen, että tuomittu on tunnustanut kohdistaneensa huomattavan määrän väkivaltaa uhriin ja syyllistyneensä näin rikoksiin.



Raiskausten osalta käräjäoikeuden ratkaisu perustui uhrin uskottavaan kertomukseen, jota on tukenut tekijän uhriin kohdistama huomattava väkivalta myös muulloin kuin raiskauksissa sekä muulla tavalla kuin väkivallalla tapahtunut uhrin alistaminen. Tekijä on alistanut uhria esimerkiksi käskemällä tämän olemaan pöydän alla sekä estämällä uhria liikkumasta asunnon ulkopuolella.



Tuomitun täytyy korvata uhrille törkeällä pahoinpitelyllä sekä pahoinpitelyillä aiheutetusta kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta yhteensä 13 700 euroa, raiskauksilla aiheutetusta kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta yhteensä 8 800 euroa sekä raiskauksilla aiheutetusta kärsimyksestä yhteensä 32 500 euroa.



HS ei poikkeuksellisesti julkaise tuomitun nimeä, jotta uhrin anonymiteetti säilyy.