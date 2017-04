Työttömyyden kasvu pysähtyi Helsingissä – jo neljännes työttömistä on vieraskielisiä

Kaupunki

Viisi vuotta jatkunut työttömien määrän kasvu pysähtyi viime vuonna Helsingissä. Vuoden 2016 lopussa Helsingissä oli 41 300 työtöntä työnhakijaa. Asia käy ilmi Helsingin kaupungin tilannekatsauksesta.



Työmarkkinoiden myönteinen kehitys on jatkunut myös tänä vuonna. Työttömien määrä oli helmikuussa viisi prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.



Kokonaistyöttömyyden pienentymisestä huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan myös viime vuonna.



Pitkäaikaistyöttömien määrä oli Helsingissä joulukuussa 2016 yhdeksän prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä pitkäaikaistyöttömiä on vähän alle puolet. Suurin osa pitkäaikaistyöttömistä on yli 50-vuotiaita.



Vieraskielisten työttömien määrä on kasvanut vuoden 2009 jälkeen yli 80 prosentilla.



Helsingin työttömistä joka neljäs puhuu nyt äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. 39 prosenttia vieraskielisistä työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä.