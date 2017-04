Peloton, iso susi havaittu Espoon ja Kirkkonummen rajoilla

Kaupunki

Espoon ja Kirkkonummen rajaseudulla on tehty viime päivinä useita susihavaintoja. Poliisin mukaan havainnoissa on todennäköisesti kyse samasta eläimestä.



Susi on nuorehko, isokokoinen ja käyttäytyy poikkeuksellisen pelottomasti, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessaan. Luonnehdinta perustuu hätäkeskukselle Espoonkartanosta tehtyyn ilmoitukseen.



Hätäkeskus sai ilmoituksen tiistaina hieman ennen puolta päivää.



Poliisi, riistakeskus ja paikallinen riistanhoitoyhdistys pyrkivät karkottamaan suden pois ihmisten ilmoilta muun muassa koiraa käyttäen.



Suden havaittiin siirtyneen Espoosta Kirkkonummen Masalan alueelle, josta jäljet johtivat edelleen Masalan pohjoispuolella olevalle metsäalueelle.



Poliisin tietoon ei ole tullut, että susi olisi aiheuttanut konkreettista vaaraa kenellekään.