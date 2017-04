Helsingin johtosalkut voidaan jakaa jo tällä viikolla – HS esittelee todennäköisimmän pormestarikaartin

Kaupunki

Näin Helsingin johtopaikat jakautuvat HS:n tietojen mukaan:

PORMESTARI

Sai huhtikuun kuntavaaleissa 29 745 ääntä

52-vuotias oikeustieteen kandidaatti

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1997–2015 ja kesästä 2017 eteenpäin

Asuu Etu-Töölössä

APULAISPORMESTARI

Kaupunkiympäristön toimiala

Sai huhtikuun kuntavaaleissa 8 841 ääntä 43-vuotias humanististen tieteiden kandidaatti

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 2005–2015 ja kesästä 2017 eteenpäin Asuu Katajanokalla

APULAISPORMESTARI

Sosiaali- ja terveystoimi

Sai huhtikuun kuntavaaleissa 1 810 ääntä

37-vuotias filosofian maisteri

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2013

Asuu Vallilassa

APULAISPORMESTARI

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sai huhtikuun kuntavaaleissa 1 474 ääntä

32-vuotias yhteisöpedagogi

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2013

Asuu Lauttasaaressa

APULAISPORMESTARI

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sai huhtikuun kuntavaaleissa 1 003 ääntä

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2009 Asuu Kampissa