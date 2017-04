Hus: Kätilöopiston sairaala suljetaan puolen vuoden sisällä laajojen homevaurioiden takia – HS seuraa tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä kello 16 alkaen

Kaupunki

Helsingissä sijaitsevan Kätilöopiston sairaalan rakenteista on löytynyt laaja-alaisesti sädesientä sekä laho- ja mikrobivaurioita. Hus tiedotti keskiviikkona, että se luopuu Kätilöopiston sairaalan tiloista seuraavan puolen vuoden aikana.Kätilöopiston sisäilmaongelmat ovat tehneet sairaaksi jopa kymmeniä tiloissa työskenteleviä.Henkilökunta on oireillut usean vuoden ajan.Husin mukaan tilannetta on yritetty parantaa tekemällä useita korjauksia eri puolilla kiinteistöä, mutta tilanne ei ole helpottanut. Henkilökunnalla on ollut muun muassa migreeniä, ihottumia, väsymystä, silmä- ja hengitysoireita.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tilasi sisäilmaselvityksen Sweco oy:lta henkilökunnan oireilun tarkemman syyn selvittämiseksi.”Kätilöopiston sairaalassa on ollut vuosien mittaan useita vesivahinkoja. Tutkimuksissa rakennuksesta löytyi sädesientä sekä laho- ja mikrobivaurioita”, kiinteistöpäällikkö Ingemar Borgman http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ingemar%20Borgman Hus-Tilakeskuksesta kertoo.Sädesieni sekä laho- ja mikrobivauriot aiheuttavat oireita nimenomaan henkilökunnalle, koska he altistuvat sisäilmaongelmille koko ajan.Potilaat viipyvät sairaalaassa useimmiten lyhyen ajan.Helsingin kaupunki omistaa Kätilöopiston rakennuksen ja Hus on tiloissa vuokralla.