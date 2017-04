Ensimmäinen länsimetroa koskevista oikeudenkäynneistä sai päätöksensä: maksajiksi joutuvat YIT ja Länsimetro Oy

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Rakennusyhtiö YIT joutuu maksamaan Länsimetro Oy:lle korvauksia kaikkiaan noin 1,6 euroa, päätti käräjäoikeus torstaina. Käräjäoikeus katsoo urakoitsijan olevan vastuussa muun muassa eräistä työmaan viivästyksistä.



Kysymys on oikeudenkäynnistä, jossa molemmat osapuolet nostivat kanteita toisiaan vastaan. YIT syytti Länsimetroa muun muassa töiden viivästymisestä sekä väärien louhintaa koskevien tietojen antamisesta.



Urakoitsijan mukaan kallion laatu olisi poikennut huomattavasti annetuista tiedoista ja hidastaneet urakan etenemisen sovitulla tavalla, jolloin yhtiön kalusto ja työntekijät ovat olleet toimettomina työmaalla. Tämä YIT kanne hylättiin.



Länsimetro puolestaan vaati YIT:ltä korvauksia muun muassa metroasemien ylilouhinnasta.



YIT todettiin itse vastuulliseksi urakan viivästymiseen sen tekemien virheiden vuoksi. YIT joutuu maksamaan tästä viivästyskorvauksia 390 000 euroa Länsimetrolle. Lisäksi urakoitsija joutuu maksamaan ylilouhinnasta korvausta Länsimetrolle noin 600 000 euron verran.



Myös Länsimetrolle koituu maksettavaa käräjäoikeuden tuomion myötä. Länsimetron maksettavaksi koituu urakkaa koskevia maksuja, joita yhtiö on tähän asti kieltäytynyt maksamasta.



Länsimetro on kieltäytynyt maksamaan laskuja osapuolien riitaantumisen vuoksi. Maksuerät ovat suuruudeltaan 1,7 miljoonaa euroa. Nyt käräjäoikeus määräsi Länsimetron maksamaan laskuerät. Näin Länsimetro jää lopulta tosiasialliseksi maksajaksi, sillä jos summasta vähentää YIT:n länsimetrolle kohdistuvat korvaukset, jää Länsimetron maksettavaksi vielä noin 420 000 euroa.



Käräjäoikeus oli tuomiossaan yksimielinen.



Oikeudenkäynti ja tuomio ovat ensimmäiset länsimetroa koskevat. Mahdollisista länsimetron rakentamista koskevista oikeudenkäynneistä on puhuttu paljon, sillä ne ovat yksi peruste sille, miksi Länsimetron hallitus ei ole julkistanut metrohanketta koskevaa selvitystä lainkaan.



Länsimetron pitäisi nykyisten tietojen mukaan aloittaa liikennöinti elokuussa.