Mystinen ”Jakke” lyöttäytyy vierailulle ihmisten koteihin ja vie niistä tavaraa – poliisi pyytää vinkkejä koko pääkaupunkiseudulta

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ihmisten luona kylässä olleen ”Jakke”-nimisen miehen epäillään anastaneen asukkaiden omaisuutta Espoossa ja mahdollisesti myös muualla pääkaupunkiseudulla, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.



Espoossa varsinainen epäily kohdistuu tällä haavaa yhteen kerrostaloasuntoon.



Poliisi ei tässä vaiheessa halua kertoa tarkemmin, missä päin Espoota epäillyt varkaudet ovat tapahtuneet, mutta poliisille tulleiden tietojen mukaan sama mies on varastanut jo useammasta asunnosta omaisuutta ollessaan niissä vierailulla.



Espoon poliisiaseman mukaan ”Jakke” on liikkunut ilmeisesti ympäri pääkaupunkiseutua, ja vinkkejä hänen liikkeistään kaivataan koko alueelta.



”Jakeksi” esittäytynyt mies on noin 24-vuotias ja pituudeltaan noin 180 senttimetriä. Hän hoikkavartaloinen ja tummahiuksinen.



Asiasta jotain tietäviä tai mahdollisesti tapahtumien nähneitä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä Länsi-Uudenmaan poliisiin joko puhelimitse numeroon 0295 413 031 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.