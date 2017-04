Kampin metroaseman sisäänkäynnin päälle aiotaan rakentaa uusi iso terveyskeskus

Kaupunki

uusin terveys- ja hyvinvointikeskus on sijoittumassa aivan kaupungin ytimeen Kampin metroaseman sisäänkäyntirakennuksen päälle.Virkamiesesityksen mukaan uusi palvelukeskus on helposti saavutettavissa eri suunnista kaikilla joukkoliikennevälineillä.Tavoitteena on rakentaa talo, jossa on viisi maanpäällistä kerrosta.Sosiaali- ja terveyslautakunta saa tiistaina eteensä esityksen, jossa hankkeen suuruutta perustellaan sillä, että palvelut ovat mahdollisimman monipuoliset, ja iso keskus olisi auki pitkään kello 7–20.on määrä ajoittaa vuosiin 2020–2022. Uusi palvelukeskus voisi avautua aikaisintaan helmikuussa vuonna 2023. Se maksaa arviolta 60 miljoonaa euroa.Uusia tiloja on suunniteltu mahdollisimman monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen on tulossa terveysasematoimintaa, psykiatria- ja päihdevastaanottotyötä, nuorten- ja aikuisten sosiaalityötä sekä fysioterapiapalveluja.Tavoitteena on yhdistää yhteen pisteeseen nyt hajallaan olevia aikuisväestön palveluja. Uudisrakennuksen valmistuttua kaupunki luopuu monista vanhoista tiloistaan eri puolilla keskustaa.Jo aiemmin on varmistunut, että Vallilan ja Kallion terveysasemien toiminta lakkaa, kun uusi Kalasataman palvelukeskus valmistuu. Eteläisestä Helsingistä poliitikkojen jatkoharkintaan jää vielä Töölön, Viiskulman ja Lauttasaaren terveysasemien tulevaisuus.keskustan uudelle palvelukeskukselle on etsitty jo pitkään. Selvitykset Sähkötalosta osoittivat, ettei arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema suojeltu rakennus olisi taipunut terveyspalveluille ongelmitta.Metron sisäänkäynnin vieressä on nyt bussilinjojen lähtölaitureita, mutta bussien on määrä siirtyä Kampin terminaaliin sen jälkeen, kun länsimetro aloittaa liikennöintinsä. Silloin suorat bussiyhteydet Kampista Espooseen päättyvät.Metron lippuaula jää entiselle paikalleen.Uutta palvelukeskusta on viime vuosina yritetty sovittaa myös Postitaloon, Autotaloon, Forumiin, Kivelän sairaalaan ja Marian sairaalaan. Nämä vaihtoehdot ovat yksitellen pudonneet pois joko liian ahtaina, kalliina tai joukkoliikenneyhteyksiltään huonoina.