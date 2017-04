Vappumuistio kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun poikkeusaukioloajat ja aikataulut

Kaupunki

Ruokakaupat ovat auki vappuaattona sunnuntaina normaalien sunnuntaiaukiolojen mukaisesti. Myös maanantaina vapunpäivänä suurin osa kaupoista on auki.



Alkon myymälät ovat avoinna lauantaina 29.4. kello 18:aan asti. Vappuaattona ja vapunpäivänä myymälät ovat kiinni.



Pankkikonttorit ovat suljettuina vappuaattona ja vapunpäivänä.



Postin omat myymälät ovat kiinni vapunpäivänä. Helsingin pääposti (Elielinaukio 2 F) on vappuaattona avoinna normaalisti kello 12–16. Palveluyritysten yhteydessä toimivat Postin myyntipisteet ovat avoinna kunkin yrityksen oman aukioloajan mukaan.



Helsingin seudun liikenteessä noudatetaan vappuaattona ja vapunpäivänä sunnuntain aikatauluja. Sekä vappuaattona että vapunpäivänä on runsaasti lisälähtöjä bussi-, metro- ja lähijunaliikenteessä. Keskustan raitiolinjoilla on vappuaattoiltana poikkeusliikennettä kello 16 alkaen.



Metro liikennöi vappuyönä kolme tuntia normaalia sunnuntailiikennettä pidempään. Metron liityntälinjat 85B ja 86B liikennöivät vappuyönä Herttoniemen metroasemalta Laajasalon suuntaan kaksi tuntia normaalia pidempään. Lisätietoja vapun aikatauluista osoitteesta www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut.



VR:n lähiliikenne liikennöi vappuaattona normaalisti. Lisäksi ajetaan ylimääräinen N-juna Helsingistä kello 23.48. Vapunpäivänä voimassa ovat sunnuntain aikataulut. Lisäksi on ylimääräisiä vuoroja. Aaton ja vapunpäivän välisenä yönä on liikenteessä lisäjunia.



VR:n kaukojunat kulkevat vappuaattona pääsääntöisesti sunnuntailiikenteen mukaan. Osassa iltapäivän ja illan vuoroissa on poikkeuksia. Vapunpäivänä junat kulkevat pääsääntöisesti sunnuntailiikenteen mukaan. Aikatauluista saa lisätietoa puhelinpalvelun numerosta 0600 41900 (kaukoliikenne) ja 0600 41903 (lähiliikenne) (1,99 e/puhelu + pvm.) ja osoitteesta www.vr.fi.



Sairaanhoitopalvelujen neuvontanumero 09 310 10023 vastaa ympäri vuorokauden.



Helsingin, Espoon ja Vantaan terveysasemat ovat kiinni aattona ja vapunpäivänä. Helsingissä on terveyskeskuspäivystys aikuisille (yli 16 vuotta täyttäneille) Haartmanin päivystyssairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12, p. 09 310 63231) ja Malmin päivystyssairaalassa (Talvelantie 6 J, p. 09 310 67204).



Lasten päivystys on avoinna Lastenklinikalla (Stenbäckinkatu 11, p. 09 8710023).



Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee puhelimitse ympäri vuorokauden, sosiaalipäivystys p. 020 696 006 ja kriisipäivystys p. 09 310 44222.



Espoossa päivystää Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka (Turuntie 150, p. 09 4711). Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee numerossa 09 816 42439.



Vantaalla Peijaksen sairaala (Sairaalakatu 1, p. 09 4716 7060) päivystää ympäri vuorokauden. Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee numerossa 09 8392 4005.



Pääkaupunkiseudun asukkaat voivat käyttää kiireellisissä tapauksissa myös muiden pääkaupunkiseudun kuntien terveyspalveluita.



Apteekeista Yliopiston Apteekki päivystää Mannerheimintie 96:ssa ympäri vuorokauden, sekä vappuaattona ja vapunpäivänä Malmilla (Ala-Malmin tori 5) kello 7–22 ja Mannerheimintie 5:ssä kello 7–24. Yliopiston Apteekki Viikissä on auki vappuaattona kello 8–21 ja vapunpäivänä kello 10–19. Apteekki Medena (Kauppakeskus Itiksen Bulevardi, Itäkatu 1–5 A 23) on auki vappuaattona kello 10–18 ja vapunpäivänä kello 10–18.



Vantaalla on avoinna Myyrmannin apteekki (Iskoskuja 3) joka päivä kello 8–22. Tapiolan apteekki (Länsituuli 7) on auki aattona kello 10–18 ja vapunpäivänä kello 8–21.



