Pyörän saa kohta viedä lähijunaan kellonajasta riippumatta – HSL aloittaa kokeilun kesäkuun lopussa

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Polkupyörää saa pian kuljettaa lähijunissa kellonajasta riippumatta. Juhannusviikosta alkaa vuoden kestävä kokeilu.



Aiemmin pyörää ei ole saanut ottaa junaan lainkaan ruuhka-aikoina eli kello 7–9 ja 15–18, vaikka junassa olisi reilusti tilaa.



Nyt HSL jättää harkinnan pyöräilijöille itselleen. Täpötäyteen junaan ei kannata edelleenkään pyörän kanssa ängetä. Henkilökunnalla on yhä oikeus ohjata pyöräilijä ulos junasta, jos tilaa ei kerta kaikkiaan ole. Ruuhka-aikoinakin tilaa kuitenkin välillä on tarpeeksi kaikille, varsinkin kun uusissa flirt-junissa on oma vaununsa lastenvaunuille, pyörätuoleille ja pyörille.



Kokeilu alkaa 19. kesäkuuta. Vuoden kuluttua on tarkoitus päättää jatkosta, mutta kokeilu voidaan päättää myös kesken kauden, jos pyöristä tulee liikenteen sujumiselle liian iso haitta. Kokeilun tarkoituksena on tukea eri kulkutapojen yhdistämistä.



Pyörästä ei tähänkään asti ole mennyt lisämaksua HSL-alueen lähijunissa. Nyt sama koskee myös VR:n lähiliikennettä esimerkiksi Riihimäelle ja Siuntioon. Juna-asemilla pyörää pitää taluttaa, ja laiturille kuljetaan hissillä.



HSL on selvittänyt suhtautumista asiaan laajalla asiakaskyselyllä. Reilu enemmistö vastanneista sallisi pyörät myös ruuhka-aikoina. Näin vastasi myös enemmistö niistä paljon joukkoliikennettä käyttävistä, jotka eivät juuri itse pyöräile.



Pyörän kuljettaminen on sallittua edelleen myös metrossa. Tavallista pyörää ei sen sijaan edelleenkään voi viedä raitiovaunuun tai linja-autoon. Taitettuna kuljetetun taittopyörän saa viedä kaikkiin joukkoliikennevälineisiin.