Hakaniemeen rakennetaan väliaikainen lasihalli – väistötila sai rakennusluvan

Hakaniemen hallin remontin aikaisille väistötiloille on myönnetty rakennuslupa. Teräsrunkoisen lasihallin olisi tarkoitus seistä torilla remontin ajan tai korkeintaan kolme vuotta.



Kaksikerroksisen väistötilan pohjoispäätyyn tulee elintarvikkeita myyviä kauppiaita, eteläpäätyyn käsitöiden myyntipaikkoja. Hallin seinissä on lasia, mutta myös tummaa puuta. Viereen rakennetaan myös kauppiaiden sosiaalitilat ja teknistä tilaa merikonteista.



Väistöhallin sijoittelua on muutettu niin, että torikaupalle jäisi mahdollisimman paljon tilaa. Hallin edustalle varataan tilaa sadalle polkupyörälle, autopaikkoja sen sijaan ei lisätä.



Yli satavuotiaan Hakaniemen hallin remontti alkaa ensi vuonna. Väistötilojen rakentamisen on suunniteltu alkavan kesän jälkeen tänä vuonna.