Vallilaa odottaa suuri muutos – suunnitteilla uusi urheiluhalli, asuntoja 1 400 ihmiselle ja uintikeskuksen laajennus

suunnittelee suurta mullistusta Vallilan pohjoisosiin. Mäkelänkadun ja Hämeentien väliselle alueelle kaavaillaan useita uusia asuintaloja ja urheilukeskusta. Lisäksi Mäkelänrinteen uintikeskusta ja lukiota odottaa näillä näkymin laajennus.Tällä hetkellä alue on paikoin hyvin väljästi rakennettu. Mikäli suunnitelmat toteutuvat kokonaisuudessaan, alueelle saattaa tulevaisuudessa muuttaa 1 400 uutta asukasta. Osa asuinrakennuksista on opiskelija-asuntoja.Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta.hinnat nousevat tällä hetkellä Helsingissä nopeiten postinumeron 00500 kattavalla alueella. Vallilan ja Hermannin postinumero 00550 kuuluu tähän joukkoon.Helsingissä pääkonttoriaan pitävä it-yritys Reaktor on luonut palvelun, joka ennustaa, mihin suuntaan asuntojen hinnat Suomessa kehittyvät. Palvelun mukaan Vallilan asuntojen hinnat nousevat tämän vuoden aikana 3,79 prosenttia. Asuinneliön keskihinnaksi muodostuu ennusteen mukaan 5 157 euroa.Täydennysrakentamisen uskotaan olevan tehokkain keino asuntojen hinnannousun hillitsemiseen.yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee myös parantavansa alueen julkisia ulkotiloja kuten katuja, puistoja ja kävelyreittejä. Uuden maanalaisen pysäköintilaitoksen vuoksi maanpäällisiä pysäköintitiloja pystyttäisiin vapauttamaan muuhun käyttöön. Tavoitteena on tehdä Pohjois-Vallilasta entistä kantakaupunkimaisempi.urheiluhallia suunnittelee Urhea-säätiö, jonka perustajia ovat muun muassa Suomen olympiakomitea sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Halliin tulisi tiloja esimerkiksi yleisurheilulle, voimaharjoittelulle, telinevoimistelulle ja koripallolle.Urheiluhalli olisi kooltaan 12 000 neliömetriä. Päivisin tiloja käyttäisivät Mäkelänrinteen lukio ja muut oppilaitokset. Muina aikoina halli olisi paikallisten urheiluseurojen, lajiliittojen, kuntalaisten ja aikuislukion käytössä.