Roskikseen päätyneen postinipun arvoitus ratkesi Helsingissä: posteljooni heitti kirjeet menemään

Kaupunki

Roskiksesta löytyneiden postien mysteeri on ratkennut Helsingissä. HS kertoi aiemmin http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005193372.html , että ohikulkija löysi Pikku Huopalahdesta lehtiä ja kirjeitä roskakorista. Posti aloitti asiasta sisäisen selvityksen ja kävi ilmi, että postinjakaja on toiminut tilanteessa väärin. Kyseinen työntekijä ei jatka postin palveluksessa enää.Ensimmäisenä postien löytymisestä uutisoi Iltalehti http://www.iltalehti.fi/uutiset/201705012200116100_uu.shtml Postin aluepäällikkö Eikka Urpilaisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eikka%20Urpilaisen mukaan kyseessä on erittäin harvinainen tapaus, jossa postinjakaja on toiminut ohjeistusten vastaisesti.”Asia on selvitetty sisäisesti ja yksi työntekijämme myönsi, että on toiminut tilanteessa väärin. Sen yksityiskohtaisemmin en voi asiasta kertoa.”Urpilainen toteaa, että yleisesti ottaen Postin työntekijät ovat luotettavia, eikä posteja löydy usein niille kuulumattomista paikoista. Poikkeuksellinen tapaus kuitenkin huomioidaan Postissa myös vastaisuudessa.”Työntekijämme perehdytetään erittäin tarkasti tietoturva- ja salassapitoasioihin. Mutta kyllä tästäkin on hyvä ottaa oppia jatkoa ajatellen.”Roskakorista löytyneet postit on nyt jaettu oikeisiin osoitteisiin.