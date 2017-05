Laitumelle pääsy on lehmän joulu – HS seuraa suorana Viikin tutkimustilan nautojen kevätlaitumelle kirmaamista tänään aamupäivällä

Kaupunki

Helsingin

Suomen lehmistä noin puolet on parsinavetoissa, joissa naudat ovat koko talvikauden ajan päästään kiinni.

Viikin

”Notkea lehmä voi laitumella jopa rapsuttaa sorkalla korvaansa.”

Helsingin yliopiston pop up -tiedekulma kahvila Tähkässä (Koetilantie 7) laidunkauden avajaisissa lauantaina 6. toukokuuta kello 10–11. Kahvila on avoinna kello 9 alkaen. Laitumellelasku kello 11.10.