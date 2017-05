Helsinki nostaa poliitikkojen palkkiota – kaupunginhallituksen jäsenet saavat 25 000 euroa vuodessa

Kaupunki

Helsinki aikoo korottaa poliitikoille maksettavia palkkioita. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina esityksen, jonka mukaan Helsingin luottamushenkilöiden palkkioita nostetaan 2,5 prosentilla. Esitys seuraa kuntasektorin ansiotason nousua vuosien 2013–2016 aikana.



Jatkossa esimerkiksi kaupunginvaltuuston kokouksista maksetaan valtuuston jäsenille 360 euron suuruinen korvaus. Valtuuston jäsenten kokouspalkkiot nousevat viidellä eurolla, sillä nykyinen kokouspalkkio on 355 euroa. Puheenjohtajan kohdalla korvaus nousee kymmenellä eurolla, 480 euroon. Helsingin valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko. Valtuustoon kuuluu 85 jäsentä.



Viime vuonna kokouksia oli 22 kappaletta, joten valtuuston rivijäsen saisi uusilla palkkioilla ja samalla kokousmäärällä kokouksista yhteensä 7 920 euroa. Puheenjohtajan palkkio olisi vastaavalla kokousmäärällä yhteensä 10 560 euroa. Tämän lisäksi valtuuston puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä myös 10 710 euron suuruinen vuosipalkkio.



Yhteensä valtuuston puheenjohtaja kuittaa siis valtuuston kokouksista yli 20 000 euron vuosipalkkiot.



Suurimpia korotuksia on tulossa kaupunginhallitusten rivisjäsenten ja uusien toimialalautakuntien jäsenten palkkioihin. Helsinki aikoo jatkossa maksaa kaupunginhallituksen rivijäsenille 12 000 euron vuosipalkkiota nykyisen 6 970 euron sijaan.



Tämän lisäksi kaupunginhallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruista kokouspalkkioita. Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu kerran viikossa. Viime vuonna kaupunginhallituksella oli 45 kokousta.



Kaupunginhallituksen rivijäsenet saavat kaupunginhallituksessa toimimisesta siis ensi kesäkuusta alkaen noin 25 000 euron korvauksen vuodessa.



Tuntuvia korotuksia on luvassa myös uusien toimialalautakuntien kokouspalkkioihin. Helsinki yhdistää noin 30 virastoaan neljän toimialan alle. Tämä tarkoittaa, että myös toimialojen toimintaa johtavien lautakuntien työstä tulee entistä haastavampaa.



Jatkossa toimialalautakuntien jäsenille maksetaan 240 euron kokouspalkkiota. Nykyisin kaupungin toimintaa ohjaavien lautakuntien jäsenille maksetaan 140 euron kokouspalkkiota. Toimialalautakuntien puheenjohtajina toimivat kunkin toimialan apulaispormestarit. He ovat poliitikkoja, jotka saavat kesän alusta Helsingiltä 10 000 euron kuukausipalkkaa. Palkka sisältää autoedun. Heille ei siis makseta toimialalautakuntien johtamisesta vuosipalkkiota.



Toimialoja johtavien lautakuntien varapuheenjohtajille maksetaan puolestaan jatkossa 3 570 euron vuosikorvaus.



Myös Helsingin pormestari saa jatkossa kuukausipalkkaa. Hänen ansionsa on 14 000 euroa kuukaudessa. Myös se sisältää autoedun.



Palkkioista päättää lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto 17. toukokuuta järjestettävässä kokouksessa.