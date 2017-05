Salamyhkäinen operaatio näkyy tänään Helsingin kaduilla: viranomaiset ja valtioneuvosto harjoittelevat terrori-iskun varalta

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingissä näkyy tänään keskiviikkona tavallista arkipäivää enemmän hälytysajoneuvoja ja puolustusvoimien ajoneuvoja. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, sillä kyseessä on harjoitus. Harjoituksen ei pitäisi häiritä suuremmin kaupunkilaisten elämää, sisäasiainministeriö tiedottaa.



Poliisi, Helsingin pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat harjoittelevat yhdessä terveydenhoitohenkilöstön kanssa toimintaa monimutkaisen terrori-iskun sattuessa.



Tarkoitus on asiasta tiedottaneen sisäministeriön mukaan testata ”toimintakykyä laajan ja vakavan, terrorismin kaltaisen tilanteen hallinnassa”.



Harjoituksessa testataan myös viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä valtioneuvoston toimintaa poikkeustilanteessa.



Harjoitus alkoi kello kahdeksalta keskiviikkona ja sen on kerrottu päättyvän kello 12. Helsingin lisäksi harjoitellaan myös Rovaniemellä.



”Harjoituksen sisältöä ei kommentoida tarkemmin julkisuuteen”, sisäministeriön tiedotteessa sanotaan.