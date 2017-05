Valepoliisit varastivat vanhukselta vahingossa 22 500 euroa käteistä – oikeuden mukaan teko ei ollut törkeä, koska he luulivat varastaneensa vähemmän

Kaupunki

Voiko varkautta pitää törkeänä, jos tekijät saavat tietämättään suuremman saaliin kuin olivat hakemassa? Tätä erikoista kysymystä pohdittiin oikeuskäsittelyssä, josta Helsingin hovioikeus antoi tuomionsa keskiviikkona.



Ensin on tehtävä selväksi, mitä eroa on varkaudella ja törkeällä varkaudella. Rikoslain mukaan rikoksentekijä on tuomittava törkeästä varkaudesta esimerkiksi silloin, jos anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus.



Helsingin hovioikeudessa käsittelyssä olleessa rikosasiassa oli sinällään riidatonta, että kysymyksessä oli erittäin arvokas omaisuus: 22 500 euroa käteistä rahaa. Mutkikkaaksi asian teki se, että rahat vanhukselta anastanut mieskaksikko ei tiennyt, mitä he veivät mennessään.



”Asiassa onkin tältä osin kysymys siitä, voidaanko tahallisuuden katsoa kattavan omaisuuden arvon”, hovioikeus puntaroi tuomionsa lähtökohtia.



Tätä nykyä 23- ja 35-vuotiaat miehet toteuttivat varkausjuonensa toukokuussa 2015 Vantaalla. Esitutkinnassa selvinneiden seikkojen mukaan miehet olivat ensin käyneet itselleen entuudestaan tuntemattoman, iäkkään naisen asunnolla pyytämässä vettä autoonsa.



Tämän jälkeen he selvittivät numerotiedustelusta naisen puhelinnumeron. Seuraavana päivänä miehistä vanhempi soitti naiselle ja esittäytyi poliisiksi. Soittaja ilmoitti, että pian naisen asuntoon saapuisi toinen poliisi.



Hetken päästä asunnon oveen jo koputettiinkin. Oven takana oli mieskaksikon nuorempi jäsen, joka niin ikään esittäytyi poliisiksi ja pyysi päästä sisälle valokuvaamaan naisen koruja. ”Poliisi” perusteli outoa pyyntöään keksityillä varkauksilla, joita oli tarinan mukaan tapahtunut alueella.



Mies pääsi sisälle ja alkoi kierrellä eri huoneissa. Koruja hän ei lopulta valokuvannut, vaan kiinnitti huomiota kirjekuoreen, jonka vanhus otti käteensä ja yritti piilotella selkänsä takana. Mies nappasi kirjekuoren itselleen ja poistui lähistölle pysäköidylle autolle, jossa rikostoveri odotti.



Vasta autossa miehille selvisi, kuinka arvokkaan sisällön kirjekuori kätki uumeniinsa. Siellä oli 22 500 euroa käteistä rahaa.



Miehet tuomittiin käräjäoikeudessa muun muassa varkaudesta ja virkavallan anastuksesta, mutta ei suuresta saaliista huolimatta kuitenkaan törkeästä varkaudesta.



Ratkaisua perusteltiin näin:



”Käräjäoikeus pitää varsin epätodennäköisenä, että sattumalta valitun ja entuudestaan tekijöille tuntemattoman iäkkään ihmisen kotoa löytyisi 22 500 euroa käteistä rahaa, kuten tässä tapauksessa on käynyt. Yleisesti voidaan ajatella, että käteistä rahaa olisi voinut olla joitain satoja euroja tai enimmillään ehkä noin tuhat euroa”, käräjäoikeuden tuomiossa kerrotaan.



Olettamustaan käteisvaroista käräjäoikeus perusteli puolestaan siten, että vanhuksilla on yleisen tiedon valossa tapana säilyttää jonkin verran enemmän käteistä rahaa kotonaan kuin nuoremmilla ihmisillä.



Oikeuden mielestä ei siis kuitenkaan voinut olettaa, että valepoliisikaksikko olisi saattanut aavistaa kirjekuoren sisältävän ison tukun 500 euron seteleitä. Pankin logot ja kuoren paksuuskaan eivät olleet seikkoja, joiden mukaan olisi voinut tehdä suurempia johtopäätelmiä kuoren sisällöstä.



Syyttäjä vaati hovioikeudessa, että miehet tuomittaisiin varkauden sijasta törkeästä varkaudesta. Hän myös katsoi kaksikon syyllistyneen kätkemisrikokseen, koska he olivat ”ryhtyneet omaisuuteen, vaikka he olivat tienneet sen olevan anastettua”.



Myös hovioikeus oli sitä mieltä, ettei törkeän varkauden tunnusmerkistö täyty.



”Sitä [rikosta] on joka tapauksessa pidettävä varsin moitittavana ottaen huomioon teon suunnitelmallisuus ja kohdistuminen iäkkääseen yksin asuvaan henkilöön”, hovioikeus toteaa kuitenkin tuoreessa tuomiossaan.



Syytettyjä ei tuomittu kätkemisrikoksestakaan. Tätä hovioikeus perusteli rikoslain 32 luvun yhdennentoista pykälän ensimmäisellä momentilla. Sen mukaan henkilö, joka on ollut osallisena siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu, ei voida tuomita kätkemisrikoksesta.



Näin ollen valepoliisitkaan eivät voineet tulla tuomituksi kätkemisrikoksesta. Eivät siitäkään huolimatta, että saaliin suuruus selvisi heille vasta rikoksen jälkeen.



Varastettuja rahoja ei ole saatu takaisin.



Vanhus selitti poikkeuksellisen suuren rahamäärän säilyttämistä kirjekuoressa sillä, että hän oli varannut rahaa remonttia varten. Aikaisemmasta käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että edes hätäkeskuksessa ei uskottu varkaiden vieneen asunnosta 22 500 euroa käteistä.



Tämän vuoksi paikalle ei lähetetty heti poliisipartiota.



Hovioikeus korotti varkaista vanhemman ehdottoman vankeustuomion kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Mies oli rikoksen tehdessään ehdonalaisessa vapaudessa, minkä vuoksi hänelle määrättiin täytäntöönpantavaksi myös 60 päivää jäännösrangaistuksesta.



Jäännösrangaistus on se osuus rangaistuksesta, joka jää suorittamatta, kun vanki pääsee ehdonalaiseen.



23-vuotias syytetty on jo valmiiksi telkien takana suorittamassa yli kahden vuoden vankeusrangaistusta. Tuore hovioikeuden ratkaisu toi hänelle puolen vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen, mikä oli myös käräjäoikeuden tuomio.