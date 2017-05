Asuntokauppa käy hurjilla kierroksilla: Pääkaupunkiseudulla myydään niin paljon uusia asuntoja, ettei edes ennennäkemätön rakennustahti riitä

Kaupunki

Kommentti: Kuinka kauan villi meno jatkuu uusien asuntojen markkinoilla?

asuntoja ostetaan yhä kiivaampaan tahtiin pääkaupunkiseudulla. Jo viime syksynä rikottiin 2000-luvun ennätys, mutta siitä tahti on yhä kiihtynyt. Kuluneen puolen vuoden kaupoissa rikottiin syksyn ennätys 16 prosentilla loka–huhtikuussa.Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa tehdään nykyvauhdilla noin 5 900 sääntelemättömän uuden asunnon kauppaa vuodessa. Kauppatahti on kaksinkertainen (+102 prosenttia) kymmenen vuoden keskimääräiseen tasoon verrattuna. Vuoden takaisesta asuntokauppa lisääntyi 31 prosentilla.Lisäksi Helsingin hintasäännellyillä hitas-asunnoilla tehdään noin 500 kauppaa vuodessa.Tiedot käyvät ilmi Rakennuslehden markkinakatsauksesta, joka koskee pääkaupunkiseutua. Tiedot on kerännyt STH-Group Oy.kaupat lisääntyivät viime syksystä Espoo–Kau­niainen-alueella, 32 prosenttia. Vantaalla kauppojen määrä kasvoi 14 ja Helsingissä 6 prosenttia.Selvitys koskee asuntokohteita, jotka ovat kuluttajamyynnissä. Tilastosta puuttuvat sellaiset kokonaiset kohteet, jotka sijoittaja on ostanut kokonaisena rakennusliikkeeltä. Kuluttajamyynnissä olevista kohteistakin merkittävä osa menee sijoittajille.Käytettyjen asuntojen kauppa on pienestä noususta huolimatta nihkeää, joten uudet asunnot ovat kasvattaneet selkeästi osuuttaan kokonaiskaupasta. Joka neljäs asuntokauppa (26,4 prosenttia) tehdään jo uudesta asunnosta.Vielä pari vuotta sitten uusien asuntojen osuus kaupoista oli vain noin kuudes­osa.kauppa merkitsee myös, että uusia asuntoja aletaan rakentaa paljon. Kuudessa kuukaudessa aloitettiin 2 370 asunnon rakentaminen pääkaupunkiseudulla. Määrä on talvijakson ennätys. Kesäkaudellakin on aloitettu vain kahdesti nykyistä enemmän asuntoja vuodesta 2009 jatkuneen seurannan aikana. Viime kesäkauden lukemista tuotanto väheni tosin 22 prosenttia.12 kuukauden aikana aloitettiin 5 423 myytävän omistusasunnon rakentaminen, mikä on vuosituhannen ennätys. Tuotannosta viidesosa on rivitaloasuntoja. Talvikaudella rivitalot lisäsivät osuuttaan. Niihin lasketaan myös luhtitalot. Rivitaloasuntojenkin koko on pienentynyt, ja niissä on myös miniasuntoja.on ollut niin vauhdikasta, että rakentajat eivät ole pystyneet vastaamaan Espoossa ja Helsingissä kysyntään riittävästi. Myynnissä olevien sääntelemättömien asuntojen määrä on vähentynyt syksystä pääkaupunkiseudulla viidenneksellä, 745 asunnolla.Kaupunkien väliset erot ovat suuret. Helsingissä sääntelemätön tarjonta väheni 27 prosentilla (-381 asuntoa) ja Espoossa 36 prosentilla (–441 asuntoa). Vantaalla puolestaan myytävät asunnot lisääntyivät 8 prosentilla (+77 asuntoa).Pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen keskittyykin yhä voimakkaammin Vantaalle. Kuluneen puolen vuoden asuntoaloituksista oli Vantaalla 43 prosenttia, Helsingissä 37 ja Espoossa 20 prosenttia. Tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun Vantaalla on aloitettu seudun kunnista eniten asuntoja.odottavia, ennakkomarkkinoinnissa olevia asuntoja on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien kohteiden tulo markkinoille ei ole kuitenkaan tyrehtynyt, ja kokonaisuutena ennakkomarkkinoinnilla on pääkaupunkiseudulla pienempi merkitys kuin muualla maassa.Eniten asuntoja on ennakkomarkkinoinnissa Espoossa, ja Vantaalla niitä on lähes yhtä paljon. Helsingin osuus ennakossa olevista kohteista on vain vajaa neljäsosa.Valmiiden myymättömien asuntojen varasto on pienentynyt entisestään, eikä se ole enää ongelma. Määrä väheni syksystä 109 asunnolla, ja kokonaismäärä on vain 490 asuntoa. Myymättömät valmiit asunnot jakaantuvat tasaisesti eri tuottajien kesken.arvioidaan markkinatilannetta myynnissä olevien asuntojen ja tehtyjen kauppojen välisellä suhdeluvulla. Tämä tarjonta-kysyntälukema kertoo, kuinka kauan myynnissä olevien asuntojen kauppaaminen kestää kuluneen kuuden kuukauden kaupantekovauhdilla. Asunnoista on selkeää alitarjontaa, sillä myytävää riittää vain 5,9 kuukaudeksi. Varasto on pienentynyt syksystä 2,6 kuukaudella. Myynnissä olevien asuntojen määrä on vain puolet kymmenen vuoden keskiarvotasosta (11,9 kuukautta).Espoo–Kauniainen-alueella myytävää riittää 5,2 kuukaudeksi, Helsingissä 5,7 kuukaudeksi ja Vantaalla 6,7 kuukaudeksi.asuntojen hurja kysyntä lisää hintojen nousuriskiä. Näin ei ole kuitenkaan vielä käynyt, sillä pääkaupunkiseudulla myynnissä olevien asuntojen hinnat laskivat vuodessa 4,2 prosenttia.Asuntohintojen lasku selittyy sillä, että tarjonta on nyt painottunut aikaisempaa edullisemmille alueille. Hintoja ei ole laskettu kuin satunnaisissa myymättä jääneissä asunnoissa. Sen sijaan hintoja on jo nostettu joissain kohteissa, ja uusia kohteita hinnoitellaan kovan kysynnän takia ylöspäin.Helsingissä sääntelemättömien asuntojen hinnat laskivat vuodessa 2,4 prosenttia, ja Espoo–Kauniainen-alueella pudotus oli yhtä suuri. Vantaan hinnat nousivat 4,6 prosenttia. Hitaksien hinnat laskivat 11,7 prosenttia vuodessa.Helsingissä sääntelemätön uusi asuntoneliö maksaa keskimäärin 6 317 euroa (–2,4 prosenttia vuodessa). Espoo–Kauniainen-alueella keskimääräinen neliöhinta on 5 442 euroa (–2,4 prosenttia) ja Vantaalla 4 664 euroa (+4,6 prosenttia).Tilastokeskus kertoi äskettäin uusien asuntojen roimasta hinnannoususta pääkaupunkiseudulla. Tiedot perustuvat kuitenkin sup­peaan kiinteistönvälittäjien aineistoon, ja se kattaa heikosti koko uudisasuntokaupan. Aineistossa ovat mukana suurimmat kiinteistönvälittäjät ja rakennuttajat.rakennusalan kannalta on tuhannen taalan kysymys, kuinka kauan uudisasuntokaupan ja gryndauksen hullut päivät jatkuvat. Rakennusmarkkinoita analysoiva Forecon on ehtinyt jo ennustaa, että kerrostaloasuntojen aloitukset putoavat tänä vuonna 20 prosenttia.Rakennuslehden markkinakatsausten perusteella on helppo olla samaa mieltä siitä, että kerrostalorakentaminen on kestämättömän korkealla tasolla. Markkinan hiipumisesta ei kuitenkaan näy mitään merkkejä, päinvastoin.Asuntokauppa on ollut niin kiivasta, että myynnissä olevien asuntojen määrä on vähentynyt vilkkaasta aloitustahdista huolimatta. Vähentynyt tarjonta innostaa rakentajia käynnistämään uusia kohteita nykyisellä matalalla riskitasolla.vuokra-asuntoja valmistuu paljon, sijoittajia houkuttaa edelleen asunnoista saatava parempi tuotto matalien korkojen aikana. Sijoitettavia pääomia on paljon.Näyttääkin sille, että ilman jotain ulkoista sokkitekijää eivät uusien asuntojen kauppa ja aloitukset kovin äkkiä vähene. Jarruksi tuskin riittää hallituksen päättämä asumistuen neliöhintaleikkuri.