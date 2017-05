Päiväkotiryhmä löysi metsäretkellä räjähteiden riekaleita Vantaalla

Kaupunki

Helsingin Sanomat

Vantaalainen päiväkotiryhmä löysi kotitekoisia, jo räjäytettyjä räjähteitä Vantaalla torstaina.



Hämevaaran päiväkodin ryhmä oli retkellä Pöllökallion maastossa keräämässä roskia, kun se löysi metsästä kaksi epämääräistä nyyttiä. Nyytit kerättiin roskapusseihin ja tuotiin päiväkodille. Nyytit vaikuttivat jo räjähtäneiltä pommin riekaleilta, ja päiväkodista oltiin yhteydessä poliisiin.



Poliisi kehotti päiväkodin henkilöstöä siirtämään nyytit ulkovarastoon ja pitämään lapset sisällä. Itä-Uudenmaan poliisin partio kävi hakemassa materiaalit mukaansa tarkempia tutkimuksia varten.



Perjantaina saadun tiedon mukaan nyytit olivat kotitekoisia räjähteitä, jotka oli jo räjäytetty.



Itä-Uudenmaan poliisi jatkaa asian tutkimista. Päiväkodin lasten huoltajille on lähtenyt asiasta Vantaan kaupungin tiedote.



Itä-Uudenmaan poliisi muistuttaa, että kaikenlaiset epämääräisiltä räjähteiltä vaikuttavat löydökset on jätettävä paikoilleen eikä niihin pidä koskea. Poliisi kehottaa ilmoittamaan löydöksistä välittömästi yleiseen hätänumeroon.



Poliisin mukaan aikuisten on lisäksi hyvä kerrata lasten kanssa, millaisia roskia on mahdollista kerätä ja missä tapauksissa roska tulee jättää maahan ja pyytää paikalle aikuinen tarkastamaan asia.