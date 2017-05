Sisäilmaongelmista kärsinyt Vantaan Havukosken koulu taas remonttiin – Näyttämö muuttuu ruokalaksi

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vantaa suunnittelee Havukosken koululle osakorjausta 8,4 miljoonalla eurolla. Koululaisille tämä tarkoittaa, että lukuvuodeksi 2018–2019 lähdetään väistöön, mutta vielä ei ole päätetty minne.



Kouluun on tällä vuosikymmenellä tehty tiivistyskorjauksia sisäilmaongelmien vuoksi, joten evakossa on oltu ennenkin. Nyt luvassa ei ole laajaa peruskorjausta vaan pienempi remontti. Sekä opetuslautakunta että tekninen lautakunta käsittelevät suunnitelmia kokouksissaan alkavalla viikolla.



Yläkoulun tilat ovat virkamiesten mukaan teknisesti kohtalaisessa kunnossa, mutta esimerkiksi ilmanvaihtoa pyörittää vain yksi kone. Koulun keittiö ja ruokasali ovat ahtaita ja opetustilat osin vanhanaikaiset.



Koulun keskellä on 300 hengen auditorio, jota koulu käyttää opetuksessa melko vähän. Auditoriota ei ole remontissa tarkoitus hävittää kokonaan, mutta sen yhteydessä oleva näyttämö aiotaan muuttaa ruokasaliksi.



Ikkunat, ilmastointi ja sähköjärjestelmät uusitaan, samoin valaistus. Pihan turvallisuutta parannetaan siirtämällä parkkipaikat kokonaan yläpihalle. Opetustiloja muokataan niin että ne sopivat paremmin nykyisen opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan.



Vuonna 1987 valmistuneessa yläkoulussa on noin 400 oppilasta. Kouluikäisten määrä koko Koivukylän alueella on kasvussa, joskaan juuri Havukoskelle ei koulujen alueiden nykyisten alueiden pohjalta olisi tulossa lisää oppilaita.