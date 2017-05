Poliisin ase laukesi vahingossa pukuhuoneessa – luoti lävisti kollegan peltisen pukukaapin

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Espoolainen poliisi on saanut sakkoja aseen laukeamisesta poliisilaitoksen pukuhuoneessa.



Nainen oli maaliskuussa 2016 ollut pukeutumistilassa, kun varustevyö lipesi hänen käsistään. Hän yritti ottaa vyön kiinni tarttumalla aseen kahvaan, mutta hänen kätensä osuikin liipasimeen. Viritetty ase laukesi, ja luoti lävisti kollegan peltikaapin oven. Kukaan ei vahingoittunut.



Nainen kiisti syyllistyneensä rikokseen ja totesi, että kyse oli vahingosta. Asekotelon turvakaari oli löystynyt, ja sen takia käsi pääsi osumaan liipasimelle.



Espoon käräjäoikeus tuomitsi poliisin maksamaan 20 päiväsakkoa eli 740 euroa varomattomasta käsittelystä ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.



Oikeuden mukaan naisen olisi pitänyt huolehtia siitä, että turvakaari oli kunnolla paikallaan. Nainen kertoi korjanneensa sen turman jälkeen.



”Turvakaaren löystymisen ja siten sen toiminnan puutteellisuuden on näin pystynyt havaitsemaan ja vastaavasti sen on pystynyt korjaamaan välittömästi”, oikeus huomautti.



Oikeus huomautti, että nainen oli itse vastuussa turvakaaresta. Aseen varomatonta käsittelyä on myös varustevyön pudottaminen, kun siinä on viritetty ase, oikeus totesi.



Määräysten mukaan voimankäyttövälineitä on käsiteltävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa.



”Ase on voimankäyttöväline, jonka varomattomasta käsittelystä aiheutuva vaara on erittäin suuri, ja nyt varomattoman käsittelyn seurauksena ase on myös sisätiloissa lauennut. Näin kysymys ei voi olla kokonaisuutena arvostelleen vähäisestä teosta”, oikeus jatkoi.