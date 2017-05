Hälyttävä lista julki: Helsingillä on vain yksi hyväkuntoinen lukiorakennus – katso lista lukioiden tulevista remonteista

Kaupunki

on yksi ainoa hyväkuntoinen kaupungin ylläpitämä suomenkielinen lukio. Se on vuonna 2012 remontoitu Sibelius-lukio Kruununhaassa.Kaikki muut Helsingin yhdestätoista suomenkielisestä lukiosta sekä muiden lukioiden tiloja käyttävästä aikuislukiosta kärsivät sisäilmaongelmista tai ovat muuten huonossa kunnossa, käyttöönsä soveltumattomia tai liian ahtaita.Tulevina vuosina Helsingin lukiorakennukset tarvitsevat opetustoimen selvitysten mukaan yhteensä yli sataan miljoonaan euroon nousevia korjauksia tai kokonaan uusia rakennuksia. Kaupungin opetuslautakunnan suomenkielinen jaos sai tiistai-iltana eteensä lukioiden tilaselvityksen, josta lukioiden surkea kunto käy ilmi.lukuvuonna kaupungin lukioita käy yhteensä yli 8 000 opiskelijaa, joista noin 1 220 käy aikuislukiota. Vuoteen 2026 mennessä Helsingin yksityisiin ja kaupungin lukioihin tarvitaan väestön kasvuennusteen mukaan noin 1 400 lisäpaikkaa.Alppilassa sekä lukion että nykyisin peruskoulun käytössä olevat tilat korjataan lukion käyttöön tänä ja ensi vuonna. Remontin ajan lukiolaiset ovat väistötiloissa Mäkipellontiellä.Uusiin tiloihin mahtuu 760 lukiolaista nykyisten 640:n sijaan. Remonttiin on varattu 23,2 miljoonaa euroa.Huonokuntoisessa rakennuksessa on sisäilmaongelmia useissa tiloissa. Remonttia tulisi opetuslautakunnan mukaan aikaistaa vuosille 2019–2020. Tällä haavaa peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2022–2023. Rahaa korjauksiin on 12 miljoonaa euroa.Vartiokylässä olevan lukion remonttia vauhdittaa Itä-Helsingin tarve uusille lukion aloituspaikoille. Alueella sekä asukasmäärä että lukioikäiset ikäluokat kasvavat.Kielilukion remontti on suunnitteilla vuosina 2018–2019. Vaihtoehtona on tehdä kielilukiolle kokonaan uusi rakennus tai yhteiskäyttötiloja Stadin ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa Myllypuron kampukselle. Silloin lukioon voisi tulla 800 opiskelijaa.Peruskorjaukseen on varattu 12,35 miljoonaa euroa. Uudisrakennus puolestaan maksaisi arviolta 25–28 miljoonaa euroa.Kuvataidelukion 570 opiskelijaa pääsivät viime vuonna remontoituihin tiloihin. Lukio kuitenkin käyttää Kallion lukion kanssa yhteistiloja Pengerkatu 5:ssä.Tällä haavaa yhteistiloissa ei voi käyttää kellarikerrosta tai kolmannen kerroksen tiloja, koska niissä on sisäilmaongelmia. Tilojen sisäilma- ja rakennetutkimusten on määrä valmistua keväällä. Sen jälkeen on määrä aloittaa korjaukset, joiden kokonaiskustannukset ovat 926 800 euroa.Porthaniankatu 5:ssä on määrä tehdä peruskorjaus vuosina 2019–2020. Koulu on Museoviraston suojelema.Lukiolaiset väistävät korjauksia Stadin ammattiopiston tiloihin Lehtikuusentie 4:ään. Tilat korjataan lukio-opetukseen sopiviksi. Rahaa korjauksiin on yhdeksän miljoonaa euroa.Luonnontiedelukion vuokrasopimus Mäkelänkatu 84:ssä päättyy kesällä 2019. Ruokala on liian pieni nykyiselle opiskelijamäärälle, ja osa luokista on epäkäytännöllisiä lukio-opiskeluun.Nykyinen vuokranantaja jatkaisi kaupungin kanssa vuokrasopimusta, mutta kaupunki harkitsee vielä ja teettää tiloissa kuntotarkastuksen.Vaihtoehtona on jo neuvoteltu Helsingin yliopiston kanssa yhteiskäyttötiloista Kumpulan kampuksella matematiikan ja kemian laitoksessa.Lukion ulkoseinissä on kosteusvaurioita, ja peruskorjaus alkaa ensi syksynä. Opiskelijat muuttavat remontin ajaksi parakkeihin. Peruskorjauksen ajan ylioppilaskirjoitukset järjestetään osin medialukion tiloissa ja osin Käpylän peruskoulussa.Medialukion opiskelijamäärä voi kasvaa nykyisestä 805 opiskelijasta 840 opiskelijaan. Rahaa korjauksiin on 7,3 miljoonaa euroa.Koulun keittiö ja ruokasali on sekä peruskorjattava että laajennettava. Remontteja on aiottu vuosille 2020–2012. Lukioon on tulossa noin 200 opiskelijaa lisää.Toistaiseksi keittiöremonttiin on varattu 800 000 euroa, mutta kaikkiaan korjauksiin tarvitaan arviolta yksitoista miljoonaa euroa.Lukiot ovat menossa remonttiin vuosina 2018–2019. Opiskelijat muuttavat remontin ajaksi Stadin ammattiopiston tiloihin Lehtikuusentie 4:ään. Väistötiloja remontoidaan ennen siirtoa.Rahaa remonttiin on 15,6 miljoonaa euroa.Rakennus on huonossa kunnossa. Siksi lukiolle rakennetaan kokonaan uusi vuosina 2021–2022. Nykyrakennus jää korjattuna lukion käyttöön, kunnes uusi lukio on valmis.Vuosaareen on määrä tulla 400 uutta lukiolaista, mikä nostaa koulun opiskelijamäärän 900:aan. Lukiotiloihin on suunniteltu yhteiskäyttöä alueen muiden toimijoiden kanssa.Nykyiselle opiskelijamäärälle mitoitetun lukion remonttiin on varattu 14 miljoonaa euroa. Lisärahaa tarvitaan vielä on 25–28 miljoonaa euroa. Uudisrakennuksesta ei ole vielä rahoituspäätöksiä.Aikuislukio toimii kolmen lukion tiloissa: Helsingin kielilukion, Ressun lukion ja Mäkelänrinteen lukion.Aikuislukion järjestämä suomen kielen opetus kuitenkin tarvitsee tiloja myös päivisin. Lisäksi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman muutos voi edellyyttää myös päiväopetusta.Helsingissä on kaikkiaan 15 kaupungin lukiota. Lisäksi on 23 yksityistä ja valtion lukiota.