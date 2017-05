Raitiovaunun kuljettajat eivät kohta enää myy lippuja – HSL piiskaa raitiovaunuliikenteeseen lisää vauhtia

Kaupunki

Raitiovaunun kuljettajalta ei enää ensi vuonna voi ostaa lippua. Asia käy ilmi HSL:n tiedotteesta. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa raitiovaunuliikennettä ja parantaa aikataulujen luotettavuutta. Kertalippujen myyminen raitiovaunussa hidastaa vaunun liikkeellelähtöä.



Uudistus otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa samaan aikaan uuden vyöhykemallin kanssa. Uudessa lippujen hinnoittelumallissa ei ole enää kuntarajojen mukaan hinnoiteltuja lippuja. Myös liikennemuodon mukaan tehdystä hinnoistelusta luovutaan: käytännössä siis ensi vuoden alusta lähtien matkustaja ei voi enää ostaa erillistä raitiovaunulippua.



HSL muistuttaa, että raitiovaunujen rooli pääkaupunkiseudun liikenteessä kasvaa tulevaisuudessa. Helsingin kantakaupungin linjasto tihenee ja poikittaisen Raide-Jokerin liikenne käynnistyy 2020-luvun alussa. Raitiovaunulla matkustamisen houkuttelevuutta yritetään lisätä esimerkiksi matka-aikoja lyhentämällä.



Lipunmyynnin lopettamisesta raitiovaunuissa on puhuttu pitkään. Jatkossa kertalipun voi ostaa esimerkiksi käteisellä ja kortilla lippuautomaateista, joita on asemilla ja joillakin pysäkeillä. Lisäksi ennakkoon ostettavia kertalippuja saa kioskeista ja kaupoista kesästä 2017 alkaen. Kertalippumyynti on tavoitteena tuoda myös Helsingin uusiin parkkiautomaatteihin tämän vuoden aikana.