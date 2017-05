Kaupunkipyörien palautuksissa ongelmia, käyttäjät saaneet lähes sadan euron mätkyjä – ”Kyllä tällaisesta väärinymmärryksestä johtuvat tilanteet on lähtökohtaisesti hyvitetty”

Kaupunki

kaupunkipyörien palautuksissa asemille on ollut tänä keväänä vaikeuksia, jotka ovat johtaneet asiakaspalvelun ruuhakautumiseen.Ongelmia on aiheuttanut kaupunkipyörien ominaisuus, joka sallii pyörän palauttamisen täydellekin asemalle.Väärin palauttaessa pyörä jääkin ”tauko”-tilaan ja ikään kuin omaan käyttöön. Tällöin järjestelmä jatkaa ensin käytön laskuttamista yhdeksän euron maksimiin.Sen lisäksi asiakkaalle lähetetään 80 euron maksu siitä, että järjestelmän mukaan pyörää ei ole palautettu lainkaan.ja osin Espoon kaupunkipyöräpalvelua pyörittävän City Bike Finlandin palvelujohtajakertoo, että yhtiön on yhdessä HKL:n ja HSL:n kanssa antamassa lähipäivinä lisäohjeistusta siitä, miten pyörä pitää täydelle asemalle palauttaa.Pitkäsen mukaan tällöin kahden ehdon pitää täyttyä.”Aseman pitää olla oikeasti täynnä, ja pyörän pitää olla riittävän lähellä asemaa. Silloin onnistuu”, Pitkänen lupaa.asemilla on tullut esimerkiksi silloin, kun joku palautettu pyörä on laitettu huonosti kiinni telineeseen.Silloin asema näyttää täydeltä, vaikka järjestelmän mukaan siinä on vielä yksi vapaa paikka.puhelinpalvelu on ollut viime päivät aivan tukossa niin, että puhelimella on olut lähes mahdotonta päästä kysymään sähköpostilla lähetetyistä laskuista.Myöskään sähköpostitiedusteluihin ei ainakaan parin päivän viiveellä ole saatu vastauksia.Pitkänen myöntää puhelin- ja sähköpostipalvelussa viime aikoina olleet ongelmat, mutta ei ole halukas kertomaan tarkempia tietoja odotusajoista tai viiveistä.Hän kiistää ehdottomasti sen, että yrityksen tarkoituksena olisi pyrkiä veloittamaan asiakkaitaan turhasta käytöstä.”Kyllä tällaisesta väärinymmärryksestä johtuvat tilanteet on lähtökohtaisesti hyvitetty”, Pitkänen rauhoittelee väkeä, jotka eivät ole vielä onnistuneet saamaan yhteyttä yhtiöön.painottaa sitä, että asiakkaan tulee palauttaessaan kiinnittää huomiota siihen, että palautushetkellä pyörän näyttöön avautuu palautus- eikä taukovalikko.”Jos vahvistusta palautuksesta ei tule, tilanne ratkaistaan viemällä pyörä toiselle asemalle”, Pitkänen ohjeistaa.Pitkäsen mukaan yhtiö toivoo, että käyttäjät ottaisivat täysiltä asemilta ensiksi käyttöön juuri niitä pyöriä, jotka eivät ole kiinni telineessä.