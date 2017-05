Kaupunki

Tuleva pormestari Jan Vapaa­vuori lyttää maakunta­uudistuksen, vaikka hänen oma puolueensa on ollut päättämäss

Helsingin

Kuuden

Kaupunkien

Työryhmän

Uudenmaan

Maakuntauudistuksen

Myös kaupunkipolitiikan asiantuntijat tyrmäävät maakuntauudistuksen

Kaupunginjohtajien

Hallituksen

Kaupunginjohtajat