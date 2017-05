Kaupunki

Työrauhaan luokassa vaikuttavat opettajan asenne ja koululaisten virkeys

Opettaja

Mistä

Opettajan

Kirjoittaja on Kuitinmäen koulun kahdeksasluokkalainen, joka oli tet-harjoittelussa HS:n toimituksessa.

avaa luokan oven ja oppilaat alkavat vyöryä sisään. Omille paikoille asettaudutaan heti, tavarat otetaan reippaasti esille ja yleensä kännykätkin löytävät tiensä laukkuihin ilman sen suurempia ongelmia. Innokkaimmatkin juttelijat hiljenevät välittömästi opettajan avatessa suunsa, ja joskus tämä taianomainen hiljaisuus säilyy jopa tunnin loppuun saakka. Puhelimiaan salaa käyttävät häirikötkin luovuttavat heti opettajan huomauttaessa asiasta.Yleensä tilanne näyttää kuitenkin tältä: luokkaan rynnitään tuuppien ja tönien, ja kiistely takarivin paikoista sivuuttaa täysin opettajan epätoivoiset yritykset saada oppilaat omille paikoilleen. Puhelimista on vaikea pysyä erossa, opettajalle on aina pakko väittää vastaan, ja kaiken maailman tekosyitä on pakko keksiä, jotta opiskelua pystyisi välttämään niin pitkälle kuin mahdollista. Suurin osa tunnista kuluukin opettajan kinastellessa näiden oppilaiden kanssa.näin ailahteleva käytös johtuu? Tunnin ajankohta selittää paljon. Aamutunneilla on rauhallisinta oppilaiden vielä ollessa väsyneitä. Päivän viimeinen tunti on rauhattomin, sillä kotiinlähtö ja opettajan suostuttelu tunnin lyhentämisestä kiinnostaa monia oppilaita enemmän kuin itse opiskeltava asia.Erilaisilla opetusmenetelmillä ei ole itsessään työrauhan kannalta suurta merkitystä. Ratkaisevaa on opettajan kyky suunnitella ja ohjata projektit.Esimerkiksi saksantunneillamme iPadien käyttö sujuu hyvin ja innostaa opiskeluun, sillä opettajamme on suunnitellut projektimme hyvin ja asettanut selkeät tavoitteet: kaikki kirjoittavat itsestään saksaksi kirjan, jota myöhemmin voi käyttää työnhaussa. Kirjan sisällöstä ja tavoiteltavasta etenemisnopeudesta muistutellaan usein. Kaikilla tunneilla tällainen ei kuitenkaan tahdo sujua ollenkaan.luonne ja sinnikkyys vaikuttavat työrauhaan muutenkin. Taivuteltavissa olevien opettajien tunneilla on aina enemmän hälyä. Kun opettaja on kerran sortunut esimerkiksi siirtämään koetta oppilaiden pyynnöstä, tietävät oppilaat saavansa jatkossakin tahtonsa läpi tarpeeksi kauan inttäessään.Vankasti sovittujen asioiden takana seisoville opettajille ei kukaan jaksa kauaa väittää vastaan.