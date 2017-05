Suomi kieltää ”liian läheiset” selfiet kuninkaallisten kanssa, kun koululaiset kohtaavat ”aika vanhan” Kaarle Kustaan torstaina

Kaupunki

Suomi kieltää ”liian läheiset” selfiet kuninkaallisten kanssa, kun koululaiset kohtaavat ”aika vanhan” Kaarle

Pohjoismaiden

Tasavallan

Rehtori

Ovatko

Mutta

Unohda lähiselfiet ja kukat – näin tervehdit kuninkaallisia tyylillä

kuninkaallisten ja presidentin yhteisvierailu on harvinainen tapahtuma.Torstaina se kuitenkin tapahtuu, kun Ruotsin, Norjan ja Tanskan kuninkaallisten perheiden päät saapuvat Islannin presidenttiparin kera Helsinkiin tasavallan presidentin Sauli Niinistön http://www.hs.fi/haku/?search-term=sauli+niiniston ja rouva Jenni Haukion http://www.hs.fi/haku/?search-term=jenni+haukion vieraiksi. Tarkoituksena on juhlistaa 100-vuotiasta Suomea.Yhtä kattava edustus kuninkaallisista nähtiin Suomessa presidentti Tarja Halosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=tarja+halosen kaudella vuonna 2002. Tuolloin oli kyse Pohjoismaiden neuvoston 50-vuotisjuhlaistunnosta, johon osallistuivat poikkeuksellisesti kaikki pohjoismaiset valtionpäät.presidentin kans­liassa vierailua on valmisteltu jo hyvä tovi. Helsinkiläisen Cygnaeus lågstadieskolanin oppilaille tuli sen sijaan tiistaina yllätyksenä, kun he kuulivat pääsevänsä katsomaan kuninkaallisia ja presidenttejä.Vararehtori Heidi Purho http://www.hs.fi/haku/?search-term=heidi+purho paljasti torstain ohjelman oppilaille kesken Seurasaareen suuntautunutta retkeä. Se sai kolmas- ja neljäsluokkalaisten keskuudessa aikaan innostunutta kuhinaa.”Tiedättekö jo, kuinka kuninkaallisille vilkutetaan”, Purho kysyi oppilailta.Osa ilmoitti osaavansa, loput vilkuttivat Helsingin Sanomien kuvaajalle Purhon esimerkin mukaisesti.Cygnaeus lågstadieskolanista kutsuttiin Presidentinlinnan edustalle torstaina kolmannen, neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaat. Siellä on tarkoitus tervehtiä pohjoismaisia kuninkaallisia ja presidenttejä.Yhdessä 169 oppilasta ja kahdeksan opettajaa muodostavat Kauppatorin puolelle kunniakujan. Se tulee sijaitsemaan yleisön edustalla, kadettien kunniakujan vieressä. Valtionpäämiehet- ja naiset kävelevät kujaa myöten ohi kulkiessaan Presidentinlinnalta Helsingin kaupungintalolle, jossa tuleva pormestari Jan Vapaavuori http://www.hs.fi/haku/?search-term=jan+vapaavuori (kok) isännöi järjestettyä juhlalounasta.Kuinka kuninkaallisten, Suomen tasavallan presidentin ja muiden pohjoismaisten valtionjohtajien kohtaamiseen sitten pitää varautua?”Ehkä ainakin pitää laittaa päälle vähän hienommat vaatteet”, pohtii 3.-luokkalainen Edwin Juslin http://www.hs.fi/haku/?search-term=edwin+juslin ”Niin ja tukka pitää laittaa hienosti”, sanoo rinnakkaista luokkaa käyvä Aava Hultkrantz http://www.hs.fi/haku/?search-term=aava+hultkrantz Ronnie Rehnin http://www.hs.fi/haku/?search-term=ronnie+rehnin mukaan retkestä on tarkoitus keskustella koulussa tarkemmin keskiviikkona. Hänen mukaansa kuninkaallisten kohtaamiseen pätee ainakin yksi sama sääntö kuin niin sanottujen tavallisten ihmistenkin kanssa.”Se tulee mieleen heti, että hyvä käytös kuuluu ilman muuta asiaan aina, kun ollaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Oli kyse sitten kuninkaallisista tai kenestä hyvänsä”, Rehn sanoo.pohjoismaiset kuninkaalliset lapsille jo tuttuja? Hultkrantzin mukaan kuninkaiden historiasta tai aiheesta ylipäänsä ei ole kummemmin vielä koulussa puhuttu.”Me olemme vasta kolmannella”, hän sanoo.Ruotsin kuningaspari on kaikille kuitenkin tuttu.”Kuningashan on aika vanha jo”, pohtii Juslin. Kaarle XVI Kustaa http://www.hs.fi/haku/?search-term=kaarle+xvi+kustaa juhli tosiaan 71. syntymäpäiväänsä vappuaattona, mutta vielä ei Ruotsissa ole vakavasti puhuttu vallanvaihdosta. Suomessa useampaankin otteeseen vierailleen kuninkaan odotetaan saapuvan Helsinkiin yhdessä kuningatar Silvian http://www.hs.fi/haku/?search-term=silvian kanssa.Heidän lisäkseen presidenttiparin vieraiksi saapuvat torstaina Tanskan kuningatar Margareeta II http://www.hs.fi/haku/?search-term=margareeta+ii , Norjan kuningas Harald V http://www.hs.fi/haku/?search-term=harald+v ja kuningatar Sonja http://www.hs.fi/haku/?search-term=sonja sekä Islannin presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson http://www.hs.fi/haku/?search-term=guðni+thorlacius+johannesson puolisonsa Eliza Jean Reidin http://www.hs.fi/haku/?search-term=eliza+jean+reidin kanssa.Ennen vuoden 2002 Pohjoismaiden neuvoston juhlakokousta vastaava lähes yhtä kattava otos Pohjoismaiden kuninkaallisia nähtiin Suomessa vuonna 1986, kun presidentti Urho Kekkosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=urho+kekkosen hautajaisiin osallistui edustajia kaikista Pohjoismaiden kuninkaallisista perheistä.mitä mieltä suomalaiset kolmas- ja neljäsluokkalaiset ovat kuninkaallisista?”Onhan ne ihan hienoja”, sanoo kolmasluokkalainen Anja Lehtinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=anja+lehtinen Pitäisikö Suomessa olla kuningas tai kuningatar?Vastausta on mietittävä hetki.”Onko presidentillä enemmän valtaa kuin kuninkaalla, kun kuninkaaksi synnytään, mutta presidentti valitaan vaaleilla”, kysyy Juslin.Muut nyökyttelevät. Kyllä se niin taitaa olla, vaikka kuninkaalliset ovat kiinnostavia vieraita.HS kertoo, miten ottaa juhlavieraat vastaan.

Milloin tervehdin vieraita?

Ensinnäkin paikalle on saavuttava ajoissa. Kauppatorilla on oltava viimeistään aamukymmeneltä, sillä sen jälkeen ­alueelle ei enää pääse kovin helposti.Esimerkiksi autoliikenne on sen jälkeen poikki ja raitiovaunuliikenteessäkin on poikkeusjärjestelyjä.

Miten juhlavieraita voi tervehtiä?

Heiluttamalla käsiä ja viirejä, huutelemalla tervehdyksiä ja käyttäytymällä hyvän synttäritunnelman mukaisesti.”Yleisöllä ei valitettavasti ole mahdollisuutta luovuttaa kukkia tai muita tavaroita vieraille”, sanoo Helsingin kaupunginkanslian viestintäkoordinaattori Laura Itävaara http://www.hs.fi/haku/?search-term=laura+itavaara ”Yleisö voi vilkutella heille ja pyrimme takaamaan, että yleisö pääsee seuraamaan mahdollisimman läheltä, kun vieraat kävelevät Presidentinlinnasta Helsingin kaupungintaloon.”Tämä tapahtuu noin kello 11.20–11.35 välisenä aikana.Liian lähelle arvovieraita ei kuitenkaan kannata pyrkiä. Valtioneuvoston kanslian Suomi100-projekti on laatinut leikkimielisen oppaan kuninkaallisten tervehtimiseen. https://www.facebook.com/suomifinland100/ Siinä muun muassa kielletään erikseen liian läheisten selfieiden ottaminen vieraiden kanssa.Sateenvarjojen ja erilaisten lippujen tuominen on sen sijaan sallittua.

Koska vieraille pääsee vilkuttamaan?