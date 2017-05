Tämä on Helsingin viimeinen päivä sellaisena kuin me sen tunnemme – kaupunginjohtajaa ei huomenna enää ole ja rakennusvirasto on twiitannut viimeisen kerran Helsingin kaupungin uusi organisaatio otetaan käyttöön torstaina 1. kesäkuuta. Se merkitsee kaupunginjohtajien vaihtumista pormestareihin ja virastojen sulautumista toimialoiksi.