Kaupunki

Lähijunat myöhässä 10–20 minuuttia Keravan ja lentokentän suuntaan – Useita K-junavuoroja peruttu

Lähiliikenteessä on odotettavissa myöhästymisiä torstaiaamuna. Ainakin lukuisia K-junia sekä Helsinkiin että Keravalle päin on peruttu.



Myöhästymiset koskevat Helsingistä Keravan ja Riihimäen suuntaan meneviä junia sekä lentokentälle Tikkurilan kautta meneviä junia. Myöhästymiset voivat olla noin 10–20 minuutin mittaisia, kertoo VR.



Syynä myöhästymisiin on Pasilassa sijaitsevan raiteen vaihdevika, jota korjataan parhaillaan. Vika myöhästyttää myös kaukoliikenteen junia.