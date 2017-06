Kaupunki

Kadut tulvivat vesijohtovedestä Espoossa – hanasta ei välttämättä tule kunnolla vettä

Espoossa on vuotaa vettä kaduille. Vesi vuotaa kaduille rikkoontuneesta runkovesijohdosta Espoon Mäkkylän Kutsuntatiellä. Osa kaduista on suljettu vesivuodon takia.



Vesijohdon vuotokohtaa etsitään edelleen ja sen korjaaminen alkaa heti kun vuoto löydetään, tiedottaa Helsingin seudun ympäristö (HSY).



Vuodon vuoksi Espoossa ja Kauniaisissa voi esiintyä muutoksia vesijohtovedessä. Vesijohtojen seinämistä voi irrota veteen sakkaa ja vesi voi olla ruskeaa tai sameaa. Lisäksi vedenpaineessa voi esiintyä muutoksia.



Jos vesi on ruskeaa tai sameaa, sitä pitäisi juoksuttaa, kertoo HSY. Jos vesi ei 10 minuutin juoksutuksella kirkastu, asiasta pitää ilmoittaa HSY:n vikailmoitukseen p. 09 1561 3000.