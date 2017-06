”Jos minulla olisi lapsia, en haluaisi heidän liikkuvan tässä” – Osa töölöläisistä haluaisi eroon Ruusulankadun asuntolasta

Kaupunki

”Jos minulla olisi lapsia, en haluaisi heidän liikkuvan tässä” – Osa töölöläisistä haluaisi eroon Ruusulankadu

yhtäkkinen raekuuro hätisti ihmiset pois Töölön kaduilta torstaina iltapäivällä.Ruusulankatu 10:n asukkaita kerääntyi oven eteen katoksen alle. Tunnelma oli hiljainen.Poliisi tutkii paraikaa surmaa, jonka epäillään tapahtuneen talossa sijaitsevassa tukiasuntolassa viime viikonloppuna perjantain ja lauantain välisenä aikana.Tapausta tutkitaan tappona. Iltalehden tietojen mukaan mies löytyi asunnossa olleesta matkalaukusta.Teosta epäillään Iltalehden tietojen mukaan 35-vuotiasta miestä ja 23-vuotiasta naista. Poliisi ei ole vahvistanut asiaa.vaihduttua aurinkoiseen säähän kadut pysyvät varsin hiljaisina. Töölön keskiosat ovat rauhallista seutua, ja päihdeongelmaisille tarkoitetun asuntolan asukkaat erottuvat joskus katukuvassa.Asuntola on noussut ikäviin uutisiin aika ajoin.Henkirikos nosti asuntolan taas kaupunginosan puheenaiheeksi.”Kyllä minä ihan järkytyin”, kertoo Paula Niittymäki.”Ihan kauhea ajatus, että ihminen on tapettu huoneessaan ja vielä yritetty piilottaa matkalaukkuun.”on näkynyt ajoittain poliisiautoja ja muitakin hälytysajoneuvoja.”Mutta nyt alue oli ihan täynnä maijoja. Harvemmin näkee poliisien lähtevän niin isolla volyymilla.”Niittymäen mielestä joku muu paikka voisi olla asuntolalle sopivampi kuin nykyinen.”Jos minulla olisi lapsia, en haluaisi heidän liikkuvan tässä. Pitääkö häiriöiden olla arkipäivää?””Tämä on väärä ympäristö tällaiselle paikalle”, sanoo Päivi Kuoppala.Hän asuu nykyään Espoossa, mutta on asunut aikoinaan pitkään parin korttelin päässä. Nyt Kuoppala on tutulla kadulla, jonka varrella tehty henkirikos järkyttää monia.”Joku paikka heille pitää tietenkin olla, mutta paikan ei pitäisi profiloitua tällä tavalla erikoisuutena.”Töölöläinen Onni Kanerva kertoo säikähtäneensä kuultuaan uutisen raa’asta henkirikoksesta kotikulmilla.”Vähän pelotti. Sitten kun tuli tieto, että teosta epäillyt on otettu kiinni, pelko poistui.”Hän on havainnut asuntolan vaikutuksen katukuvassa.”Ei se minua ole häirinnyt mitenkään.”Surmapaikan lähellä ajoittain työskennellyt Emmi Kulmala kuuli surmasta vasta torstaina HS:ltä. Tapaus ei aiheuttanut hänen mielessään suurempia ajatuksia.Kulmala on työskennellyt surmapaikasta risteyksen toisella puolen olevassa kaupassa. Hänen mukaansa asuntolan läheisyys näkyy joka päivä.Kulmalan mukaan asuntola aiheuttaa jonkin verran levottomuutta. Se ei ole haitannut häntä, eikä hän ole nähnyt mitään vakavampaa.Hän on työssään tavannut päivittäin sekä asuntolan asukkaita että henkilökuntaa. Työntekijöistä on tullut tuttuja, kun he ovat käyneet säännöllisesti tiedustelemassa, onko kaupassa ollut häiriöitä.”Tämä on asuntolalle ihan yhtä hyvä kuin muutkin paikat”, Kulmala sanoo.mieltä on asuntolan lähellä aikoinaan pitkään asunut vanha töölöläinen Pentti Tähtinen. Hän oli tullut torstaina ”Helsingistä” kävelylle vanhoille kotikulmilleen.Tähtinen otti vakavin mielin vastaan tiedon surmasta. Hänen mielestään asuntola sinänsä voi vallan hyvin olla siinä, missä on.”Jotain pientä on varmasti ajoittain. Mutta joku paikkahan heillä on oltava”, Tähtinen sanoo.