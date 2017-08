Kaupunki

Pitkäaikaistyöttömyys väheni Helsingissä – Erityisesti rakennusalalta löytyy nyt töitä

Helsingissä oli kesäkuussa työttömiä työnhakijoita yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.



Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli kesäkuussa 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrät alenivat kaikilla ikäryhmillä. Kokonaistyöttömyyttä voimakkaampaa pitkäaikaistyöttömyyden laskua selittänee ainakin työttömien määräaikaishaastattelujen vuoksi tarkentuneet tilastot ja joidenkin työttömien siirtyminen eläkkeelle.



Huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrän laskusta, heidän osuutensa on kaikista työttömistä edelleen varsin korkea. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 39 prosenttia. Kaikkiaan Helsingissä oli kesäkuussa liki 16 000 pitkäaikaistyötöntä. Lisäksi yli neljä vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi vuoden takaisesta.



Alle vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden helsinkiläisten määrä taas aleni viidellä prosentilla vuoden takaisesta. Suurin pudotus on tapahtunut nuorten kohdalla.



Yli 55-vuotiaiden työttömien määrä sen sijaan kasvoi viime vuoden kesäkuusta kuusi prosenttia.



Helsingissä on myös tarjolla töitä aiempaa enemmän. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla työpaikkoja oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muun muassa rakennusala oli yksi työpaikkamääriä nopeimmin kasvattaneista.



Kesäkuun lopussa pääkaupunkiseudulla tarjolla oli 8 800 avointa työpaikkaa, joista suurin osa rakennus- ja myyntialalla, siivousalalla sekä ravintola-, suurtalous- ja tarjoilutehtävissä.