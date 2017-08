Lähijunien lippu-uudistus loi pummilla matkustajille porsaanreiän – Jos asemalta ei voi ostaa lippua, tarkastusmaksu on perusteeton, sanoo hallinto-oikeuden professori

Kaupunki

Lähijunien lippu-uudistus loi pummilla matkustajille porsaanreiän – Jos asemalta ei voi ostaa lippua, tarkastu

Lippuautomaattien

Kuvitellaan

Raideliikennettä

HSL:n

Tarkastusmaksuoikeuden

HSL:n lippuautomaatit puuttuvat vielä seuraavilta asemilta: