Hyvin harva sairaalasta karannut on vaarallinen, mutta tarpeen mukaan poliisi voi vaikka paikantaa potilaan puhelimen

Kaupunki

Hyvin harva sairaalasta karannut on vaarallinen, mutta tarpeen mukaan poliisi voi vaikka paikantaa potilaan pu

Äärimmäisen

Poliisi

Massiiviset

Myös moni

Potilaita, joiden

Sairaalat eivät

Helsingin viimeviikkoista