Asuntovaunua vetänyt henkilöauto suistui tieltä Vantaan Tikkurilan kohdalla – liikenne ruuhkautui hetkessä Ikealle asti

Kaupunki

Asuntovaunua vetänyt henkilöauto suistui tieltä Vantaan Tikkurilan kohdalla – liikenne ruuhkautui hetkessä Ike

Kehä kolmosella Vantalla on sattunut liikenneonnettomuus. Asuntovaunua vetänyt henkilöauto on suistunut paikalla ojaan. Yhdistelmä on osittain kaistalla.



Onnettomuus aiheuttaa ruuhkaa länteen päin ajettaessa. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.



Liikenneviraston tiedotteen mukaan liikenne ruuhkautuu.



Onnettomuuspaikka sijaitsee Kuninkaalan liittymässä. Onnettomuus tapahtui noin kello 9.35.



Poliisi ohjaa alueella liikennettä. Henkilövahinkoja ei ole sattunut.



Kymmeneltä autoletka ylttyi jo Ikealle asti.