”On turhauttavaa, kun opettajatkaan eivät tiedä, mitä opettavat” – lukiolaiset kertovat, mikä uudessa opetussuunnitelmassa mättää

Kaupunki

”On turhauttavaa, kun opettajatkaan eivät tiedä, mitä opettavat” – lukiolaiset kertovat, mikä uudessa opetussu

”Odotin

Myös

Sähköistymisen

Kirjoittajat kuuluvat Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.