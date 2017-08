Ensin piilotellaan peiton alla, lopulta astellaan reippaana luokkaan – näin sujuu eka­luokkalaisen Senian ensimmäinen kouluaamu Senia Gamiliksen, 7, koulureppu on ollut pakattuna jo useamman päivän. Vaatteet on valittu huolellisesti jo edellisellä viikolla. Kaikki on valmiina ensimmäistä koulupäivää varten.