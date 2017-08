Kaupunki

Maratoonarit hallitsevat lauantaina Helsingin katuja: näin kantakaupungissa pääsee liikkumaan

Etu- ja Taka-Töölö

Meilahti

Lauttasaari

Ruoholahti

Länsisatama ja Punavuori

Eira, Ullanlinna ja Kaivopuisto

Ehrenströmintie

Kluuvi

maratoonarit askeltavat lauantaina iltapäivästä iltaan asti pitkin Helsinkiä. Helsinki City Marathon (HCM) alkaa iltapäivällä kolmelta ja jatkuu iltayhdeksään. Lauantaina juostaan myös noin 17-kilometrinen Helsinki Street Run (STR).Juoksijoiden reitit aiheuttavat runsaasti muutoksia liikkumiseen erityisesti Etu- ja Taka-Töölössä, Meilahdessa, Lauttasaaressa, Ruoholahdessa, Länsisatamassa sekä Eiran, Ullanlinnan ja Kaivopuiston alueella.Paljon katuja on suljettu ajoneuvoilta, ja raitiovaunujen sekä bussien reiteissä on runsaasti poikkeuksia.poikkeusjärjestelyt kaupunginosittain. Ne ovat pääosin voimassa lauantaina kello 15–21.Maraton käynnistyy Olympiastadionin läheltä. Mäntymäentie on siksi suljettu liikenteeltä jo perjantaina ja pysyy poissa käytöstä lauantaihin kello 21:een.Alkuosuus juostaan Nordenskiöldinkadulla kello 15–15.15. Startti voi viivästyttää julkisen liikenteen linjoja 2X, 7X, 58, 59, 69 ja 848.Myös Helsinginkatu on suljettu noin kello 16.20–21 Mannerheimintien ja Vauhtitien välillä. Nordenskjöldinkatu on sinä aikana normaalisti käytössä.Hietalahdenranta, Ruoholahdenranta ja Hietalahdenkatu ovat pääosin suljettuja liikenteeltä. Keskustan ja Länsisataman välillä pääsee ajamaan Mechelininkadun ja Rautatienkatujen kautta.Tilkanvierto on suljettu. Ajaminen Ruskeasuon liikuntapuistoon onnistuu Raisiontien kautta. Tilkankadulta ei pääse Paciuksenkaarelle.Katajaharjun liittymät Länsiväylälle on suljettu. Lemissaaren liittymät toimivat. Liikenne Katajaharjuun kulkee Luoteisväylän kautta.Tallbergin puistotie ja Meripuistotie on suljettu. Tonteille pääsee ajamaan juoksijoiden kannalta sopivissa väleissä.Länsisatamankatu on suljettu Itämerenkadun ja Saukonpaadenrannan välillä. Selkämerenkatu puolestaan on poikki Santakadulta Messitytönkadulle. Jätkäsaareen pääsee Jätkäsaarenlaiturin kautta.Hietalahdenranta, Ruoholahdenranta ja Hietalahdenkatu ovat pääosin suljettuja liikenteeltä. Keskustan ja Länsisataman välillä pääsee ajamaan Mechelininkadun ja Rautatienkatujen kautta.Raitiovaunuja korvataan Eirassa bussilinjalla 3X. Se liikennöi Lasipalatsin, Bulevardin, Fredrikinkadun ja Neitsytpolun välillä alkaen noin kello 14 iltaseitsemään. Bussin 3X vaihtopysäkki on Lasipalatsi 1902. Mannerheimintiellä 3X pysähtyy bussipysäkeillä, muuten raitiovaunupysäkeillä.Telakkakatu on suljettu kello 15.45–18, mikä vaikeuttaa huomattavasti pääsyä Hernesaareen. Paras reitti Hernesaareen on Eiranranta–Merikatu–Laivurinkatu tai Merisatamaranta–Neitsytpolku.Juoksun ruuhka-aikaan (16.15–17.15) Tehtaankadun kautta ei pääse Hernesaareen.ja Laivasillankatu ovat poikki kello 16–17.45. Eteläsatamaan voi jättää matkustajia Tehtaankadun alkuun. Laivoihin ajoneuvot ohjataan erityisjärjestelyin Etelärannan kautta.Puistokatu on suljettu noin kello 16.10–17.40. Tonteille pääsee ajamaan Tehtaankadun suunnasta.Töölönlahdenkatu on suljettu. Karamzininrantaan pääsee ajamaan, muualla alueella vain tonteille ajo on mahdollista. Elielinaukion pysäköintihalliin pääsee Asema-aukiolta.olevat linjat käyttävät reitin varrella olevia pysäkkejä.Raitiovaunuissa poikkeuksia on linjoilla 2,3, 6T ja 8. Helsingin bussilinjoilla erikoisjärjestelyjä on linjoilla 2X, 7X, 58, 69, 848, 14, 18, 20X, 21V, 24, H70T, 195, 502 ja 640.Bussiliikenteessä on poikkeusjärjestelyitä erityisesti Mäntymäentiellä, Elielinaukiolla ja Lauttasaaressa.Linjojen 2 ja 3 poikkeukset ovat käytössä kolmessa vaiheessa juoksun etenemisen mukaan kello 14.30–21. Linjat vaihtavat tunnuksia Rautatieasemalla, Urheilutalolla ja Olympiaterminaalilla.raitiolinjoilla 6T ja 8 on poikkeusjärjestelyitä. Lisäksi kiskotyöt sekoittavat viikonloppuna liikennettä raitiolinjoilla 4 ja 10. Käytössä ovat korvaavat bussilinjat 4X ja 10X.